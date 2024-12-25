壽司郎叫$17壽司！食客見真身崩潰列2宗罪：所以香港飲食業咁失敗

壽司郎是香港人氣日式食店，惟未必人人滿意。有食客於網上發文，表示在壽司郎點了17元1碟的「炸蠔壽司」，然而看到壽司「真身」大感不滿，並力數2大「罪狀」，直指「知道點解香港嘅飲食業咁失敗」。



帖文引來網民熱議，有網民感嘆「碟壽司好有明將feel」；但也有網民認為沒有問題，「間間舖啲相都同成品有距離架啦」、「正宗香港西客」、「我認同香港飲食業係有唔少問題，但你呢個問題係突顯香港西客太多」。



樓主則回覆，「我自己荷包出錢消費，自然對嘢食有要求，有啲人對嘢食質素無要求，係佢哋層次低」。



壽司郎是香港人氣日式食店。（資料圖片）

叫17元「炸蠔壽司」力數2大問題

有食客於12月22日（星期日）於連登討論區以「今日喺壽司郎叫咗一碟壽司，先知道點解香港嘅飲食業咁失敗」為相發帖，指當天他到壽司郎叫了1碟17元的「炸蠔壽司」，詎料大失所望，「睇相好似唔錯就叫碟嚟試下，點知嚟到咁嘅死款」。

餐牌上的「炸蠔壽司」宣傳照（右）。（連登討論區）

現實的「炸蠔壽司」。（連登討論區）

自稱「未食已經食欲不振」

樓主上載餐牌上「炸蠔壽司」照片，與「現實」的「炸蠔壽司」比較，批評貨不對辦，「最右面係佢嘅理想製成品，你老X外表包裝到幾華麗都好，都掩蓋唔到處理食物嗰種馬虎態度，如果壽司郎嘅店長同店員見到呢個post，唔該檢點下啦」。

樓主又列出這碟壽司2項「罪狀」，包括「醬仲多個啲飯」、「擺到飯同蠔都分離晒」，直指「未食已經食欲不振」。

網民議論紛紛，有人慨嘆「呢碟炸蠔真係搞唔掂」，但亦有網民認為沒有問題。（資料圖片）

網民：好有明將feel 有人批西客

網民看過帖文議論紛紛，有網民感嘆「碟壽司好有明將feel」、「呢碟炸蠔真係搞唔掂」。但亦有網民認為沒有問題，「其實有咩問題？」、「少醬又X，多醬又X」、「食炸嘢唔多沙律醬不如唔好食啦小朋友」、「多醬咪自己筆開佢囉」、「間間舖啲相都同成品有距離架啦」、「正宗香港西客，食牒平價壽司要另上醬，畀個油鑊同粉你自己炸埋好無」、「我認同香港飲食業係有唔少問題，但你呢個問題係突顯香港西客太多」。

樓主回覆時反駁，「我嚟壽司店係食壽司唔係食醬」，又強調「有碗話碗，有碟話碟啫。我自己荷包出錢消費，自然對嘢食有要求，有啲人對嘢食質素無要求，係佢哋層次低……就係有你呢種思維，香港飲食業先至咁失敗」。惟有網民反嗆「香港點解會差，咪你呢啲只執着小事，小小容人之量都無嘅人佔大多數」。