坐的士遺iPad！阿仔自責痛哭　定位揭位置　港媽心痛望拾獲者歸還

遺失貴重物品能否取回，真的要看彩數！近日有港媽在網上發帖，指兒子夜晚獨乘的士時意外遺失1部iPad，事後疑被人撿去，而iPad的定位位置顯示在烏溪沙某私人屋苑內。她稱兒子事後甚是自責，情緒低落抱頭痛哭，令她也心痛不已，故發帖希望拾獲者歸還失物，並願意簿酬致謝。



有部份網民就建議樓主趁此機會開導兒子，「媽咪應該教佢呢個係人生成長嘅經歷」、「失去咗就會識得珍惜」。



有港媽發帖指兒子乘的士時意外遺失1部iPad，事後疑被人撿去。（「香港失物報失及認領群組」FB圖片‧

該名網民在Facebook群組「香港失物報失及認領群組」發帖，表示其14歲兒子近日晚上乘坐的士時不慎遺留1部iPad，「大半夜坐錯巴士，然後驚，自己截的士，因為的士費貴，心慌又心驚，導致遺漏東西」。不過，其後iPad似乎已被人撿走。樓主翻查iPad定位功能，發現疑在烏溪沙某私人屋苑內。

樓主心痛兒子 望尋回失物

樓主又透露，兒子遺失財物後甚是內疚，情緒欠佳，「回到家自己怪責自己，抱頭喊」。而她看到兒子狀態也甚是心痛，只能開解教育，但同時亦希望能尋回失物令兒子情緒改善，因此懇切發文希望拾獲者歸還，「可唔可以畀返我，我仔已經自責到情緒低落了」。

熱心街坊幫忙

有住在該私人屋苑的熱心網民安慰樓主，並表示可以代為在屋苑群組發帖，希望找到撿到iPad的人，「我住呢度。我幫你放喺屋苑谷等佢見到畀返你」。樓主則表示感激，又稱「會簿酬對方的」。

有「過來人」留言稱兒子亦曾遺失貴重物品，「而家佢出街離開一個位置，都記得我教佢要望哂枱面枱底櫈面櫈底冇嘢先走」。（《愛回家之開心速遞》劇照）

網民建議乘機開導

有同為家長的網民則表示共鳴，「認真，自己跌都冇咁慘，小朋友跌真係會好唔開心」、「小朋友試過唔見手機，自責喊到我心都噏」。亦有人認為樓主應趁此機會教育孩子，「媽咪應該教佢呢個係人生成長嘅經歷」、「失去咗就會識得珍惜，從失誤中學習，下次就無咁大頭蝦」；另有「過來人」就分享兒子亦曾遺失貴重物品，之後「脫胎換骨」，「以前講極唔聽，而家佢出街離開一個位置，都記得我教佢要望哂枱面枱底櫈面櫈底冇嘢先走。都係學習嘅過程」。

（Facebook）