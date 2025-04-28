九巴鄉音阿伯拒摺BB車　大鬧車廂斥：服務態度差　車長咁反擊絕了

乘搭巴士須遵守規矩！本港網絡瘋傳1段「阿伯大鬧九巴」影片，指有鄉音阿伯攜帶嬰兒車（BB車）上九巴，被車長要求摺起「BB車」，惟阿伯不從導致巴士停駛，更爆粗辱罵女車長「服務態度唔好」。乘客見狀「圍攻」指斥「阻住晒啊！搭嗰2蚊車！」，阿伯最終收起「BB車」，但繼續責罵車長「服務態度差」，又揚言「報警囉」。車長要求阿伯下車不果，最終要安排車上乘客轉乘另一巴士離開。



影片引來網民熱議，紛紛批評阿伯離譜，讚揚車長「做得好」，「支持車長」、「為車內乘客安全着想，車長做得啱！」、「為什麼香港地老人真不要臉」、「死要面，唔好阻住人啦」、「影衰長者」。



本港網絡瘋傳1段「阿伯大鬧九巴」影片，指有鄉音阿伯攜帶嬰兒車（BB車）上九巴，被車長要求摺起「BB車」，惟阿伯不從導致巴士停駛。（影片截圖）

這段「阿伯大鬧九巴」影片於YouTube、Facebook等多個平台流傳，指有一對老年夫婦與女童乘搭九巴，但阿伯拒絕摺起「BB車」，並爆粗責罵車長「服務態度唔好」，與車長爭吵。

九巴阿伯拒摺BB車 斥車長「服務態度差」

影片長逾3分鐘，見到當時九巴停在巴士總站位置，阿伯推着「BB車」站在車頭通道中間，乘客要像障礙賽般跨過「BB車」才能走過，相當不方便。車長明言「我唔開（車）喇」，阿伯責罵車長「X街」，聲言「你態度唔好！服務態度唔好！」。

阿伯推着「BB車」站在車頭通道中間，乘客要像障礙賽般跨過「BB車」才能走過，相當不方便。（影片截圖）

阿伯推着「BB車」站在車頭通道中間，乘客要像障礙賽般跨過「BB車」才能走過，相當不方便。（影片截圖）

阿伯推着「BB車」站在車頭通道中間，乘客要像障礙賽般跨過「BB車」才能走過，相當不方便。（影片截圖）

站長上車處理。（影片截圖）

這時站長上車處理，要求阿伯「你唔好影響全車乘客，唔好問候人哋屋企人，唔好嘈，做返你自己應該要做嘅嘢（摺起BB車），因為成車人等緊你」。阿伯堅持批評車長「服務態度唔好」，車長則明言「一係要佢（阿伯）落車，一係我就過客」。乘客鼓譟要求阿伯：「收車啦！」

乘客圍攻阿伯：搭嗰2蚊車阻住晒

從阿伯與車長言談估計，阿伯與家人追巴士，不滿車長只開「一邊門」令他難上車，車長反駁「我已經好好聲㗎喇，我夠咗鐘開車㗎喇，等埋你仲喺度鬧我開半邊……X老XX得咁過癮？」，阿伯則批評「你有無開度門先？你閂埋一邊唔畀我哋上車，你服務態度唔好！」車長重申「（搭）下一架（巴士）啦唔該，如果唔係我就報警」，阿伯堅持不下車，揚言「報啦報啦，報！」。

阿伯堅持批評車長「服務態度唔好」，乘客鼓譟要求阿伯：「收車啦！」（影片截圖）

群情洶湧下，阿伯收起了「BB車」。（影片截圖）

群情洶湧下，阿伯收起了「BB車」。（影片截圖）

乘客要求阿伯下車，惟阿伯依然拒絕下車。（影片截圖）

阿伯行為阻礙九巴開車，多名乘客怒斥阿伯「阻住晒啊！」、「搭嗰2蚊車」、「趕時間啊！」。群情洶湧下，阿伯收起了「BB車」，但車長表示「唔得，你X我老X我就唔開」。阿伯再批評車長「服務態度差」，「係你頭先閂埋（一邊門），你啱唔啱？」，車長回應，「我已經夠鐘開車㗎喇！係啊，我門開得唔好，我唔該你落返車，我唔想載你」，乘客亦要求阿伯下車，惟阿伯依然拒絕下車。

車長回應，「我已經夠鐘開車㗎喇！係啊，我門開得唔好，我唔該你落返車，我唔想載你」，乘客亦要求阿伯下車，惟阿伯依然拒絕下車。（影片截圖）

乘客轉車離開 阿伯續與車長爭吵

最終乘客要轉乘另1架巴士離開，只留下阿伯一家人與車長在車上，其間仍聽到阿伯與車長爭吵，車長說「我等埋你仲X老X？」，阿伯則稱「你等埋我？你閂埋一邊啊！你係咪唔啱！」。影片至此結束。

最終乘客要轉乘另1架巴士離開。（影片截圖）

網民批阿伯離譜：影衰長者

網民看過影片議論紛紛，大部份人都指摘阿伯離譜，「支持車長」、「司機做得好」、「為車內乘客安全著想，車長做得啱！阿伯唔摺起BB車，阻塞通道令其他人不便，一定唔啱，其實人人都唔想聽到佢咁嘈囉，好煩㗎！寧願佢落車啦！」、「為什麼香港地老人真不要臉」、「阻住個地球轉」、「人賤無極限」、「死要面，唔好阻住人啦」、「影衰長者」、「BB車上巴士一定要摺！唔摺咪拉手掣打999，一齊等差佬嚟囉」。

坐九巴須摺起BB車

根據九巴乘客須知，車長及站長為公眾安全着想，有權向乘客發出指示，包括但不限於要求「攜帶嬰兒車的乘客將嬰兒車摺妥及把嬰兒車放於巴士的合適位置（兒童輪椅除外）」。另外，「除因安全理由外，不得於行車時與車長談話。不得恐嚇、謾罵或以侮辱性的言語或動作，或以任何其他方式騷擾車長或車廂內之乘客」。

根據香港法例《公共巴士服務規例》屬刑事，當中第13A條列明，任何乘客不得故意阻礙或妨礙司機或任何獲授權的人，或故意分散司機注意力；如無合理辯解即屬犯罪，可罰款3,000元及監禁6個月。此外，根據《道路交通(公共服務車輛)規例》乘客在公共巴士不得使用不良或冒犯性的語言或作出不守規矩的行為，可處罰款$3,000及監禁6個月。