五月這些生肖「股市動盪卻繼續賺錢」屬牛趁低吸納　財運迎轉機

近期因關稅戰導致全球股市震盪劇烈，對此，台灣塔羅牌命理師清水孟就在臉書上表示，現在正是觀察的好時機，並點出5生肖在5月份會有新轉機，在投資市場上將迎來「跌深反彈」的機會。



近期因關稅戰導致全球股市震盪劇烈。（unsplash@polarmermaid）

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TOP5生肖羊：逢低佈局，注意龍頭類股

屬羊者有望因職場轉變獲得加薪機會，同時透過考取證照提升專業能力。若是有經營生意或個人事業，會有合約增加、得到補助金、客戶量增加、公關能力提升，隨之收入也提升的情況，也有機會因為婚姻或伴侶關係，得到財務的機會。在投資策略上，建議可把握市場低點逢低布局龍頭股，等待市場反轉時機。

TOP4生肖雞：偏財運旺，逢低加碼

屬雞者則在偏財運方面表現亮眼，特別是在「創意表現」方面較易帶來更多收益。5月份會有許多像是藝術創作、娛樂表演收益，或是慢慢加碼績優類股，可以關注績優股的跌深反彈機會，透過小額投資累積獲利。另外，工作上可能會出現職業晉升、事業發展等的財務機會，讓收入有所成長。

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TOP3生肖猴：不宜恐慌，把握低點

對於屬猴者而言，五月份可能面臨財務收入的轉型機會，不論是工作型態的改變或投資方式的調整，都可能帶來新的財務機會，特別是在「房地產投資」方面更值得關注，而金融商品的投資，若能運用創意跟多花一點心思，也是有機會得到不錯的回報。

TOP2生肖牛：積極取財，可買到低點

5月份對於屬牛的朋友來說，是財運逐步攀升的好時機，若能在本月展現出積極的行動力，不僅有機會抓住市場低點，還能透過明智的決策，為自己開拓更多財務收入的管道。另外，個人價值觀的轉變也將促使屬牛者更加主動爭取財富機會，建議屬牛朋友把握這波積極能量，投資理財策略的調整要果斷，才能有所突破。

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TOP1生肖馬：注意超跌類股，跌深加碼

屬馬的朋友5月份在投資理財與事業發展都有突破機會。事業發展方面，建議屬馬者突破傳統思維，善用創新經營模式，更容易為財務收入帶來新的成長。投資理財方面，要密切關注優質但超跌的個股，股價出現明顯跌深時，反而可能是最佳的進場時機，建議在股市出現明顯回檔時，可以考慮逢低布局或加碼持股。

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