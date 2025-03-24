2025年12生肖開運絕招　屬蛇犯太歲卻是成長良機　屬馬賺錢藏危機

每個人都希望運勢旺，《搜狐網》整理出12生肖在2025年一帆風順的小訣竅。不論是想衝事業、拓人脈還是轉運，不妨參考一下這些建議。



（unsplash@Josh Appel）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 32

鼠

多參加社交活動，拓展人脈很重要。有時候認識新朋友，可能哪天就在關鍵時刻幫上大忙。工作上如果主動接下有挑戰性的任務，不只會賺得更多，事業也會跟著成長。

牛

別忽略身邊長輩的經驗，他們的人生智慧往往能替自己解答不少問題。平時多和他們聊聊，不管是生活還是工作上的困擾，說不定都能得到有幫助的建議。

虎

多去走走看看，像是藝術展、創意市集等有創意氛圍的地方，能讓腦袋更靈活，也能為工作帶來新點子。和人相處上記得多些體諒，少點爭執，事情就會順利很多。

兔

平常個性比較謹慎，今年可以嘗試走出熟悉圈子，去不同的城市看看。換個環境、生活方式，有機會開啟新的機運，福氣可能就在勇敢踏出去的那一刻悄悄降臨。

【相關圖輯】2025年四個生肖紅鸞星動 屬蛇犯太歲恐惹爛桃花 屬狗靠一招脫單（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

龍

屬龍的朋友，今年是在職場發光發熱的一年，但表現太亮眼也可能讓人眼紅，建議低調一點、話少做多，讓成就自己說話，比較不容易惹來不必要的競爭。

蛇

今年壓力可能比較大，但也是成長的好時機。多學習新技能、接受新挑戰，就算過程不輕鬆，也會慢慢走出自己的新路，越來越穩定。

馬

偏財運不錯，但來得快不一定穩，所以錢財要好好規劃。避免高風險投資，有機會可以靠副業增加收入，尤其是在擅長的領域，收穫會更穩當。

羊

腳踏實地打好基礎才是關鍵。利用時間進修、提升專業力，未來會更有競爭力。工作上多溝通、展現合作精神，會讓自己在人際關係和職場表現上更出色。

【相關圖輯】五個指標證實「你現在過得很幸福」不知道很可惜 活在當下更快樂（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

猴

屬猴的朋友今年充滿幹勁，遇到困難也會想辦法解決。人際運不錯，常跟親友交流感情、擴展社交圈，會讓整體運勢更加順利。

雞

屬雞的朋友天生機靈又努力，今年工作上表現穩定。但別因為小成功就鬆懈，保持學習熱忱，持續提升專業技能，未來發展會更上一層樓。

狗

今年是累積口碑和信任的一年。把交代的事做細、做滿，不但會被看見，還可能為自己帶來更多機會。認真對待每一份工作，就有機會打開更好的未來。

豬

有機會往外發展，不妨試試新的工作環境或領域。合作運也不錯，記得保持開放的心態，找對一起努力的夥伴，互相扶持，才有望走得更遠。

【相關圖輯】盤點2025乙巳蛇年犯太歲生肖與六大禁忌 時運低切忌衝動行事（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 22

延伸閱讀：

家寧母女聲明出自律師之手？ 林智群：講廢話也要功力

家寧媽聲明惹議 律師列5大錯誤、籲「趕快找Andy和解」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】