批香港酒店插不入2腳插頭　內地男：科技落後　網民斥無知自大

每個國家或地方插座形式及電壓均有所不同，出外旅遊前應先查閱相關資料，備妥合適的充電插頭。有內地男近日到香港旅遊，欲使用酒店插座充電時，才發現香港是使用3腳插頭，與內地的2腳不同，他更一度嘗試將內地插頭插入。內地男不滿未能直接使用插座充電，批評香港「科技好落後」。



影片引來網民批評該內地男無知及自大，「搞不懂為什麼去旅行前沒做基本的資料搜集」、「只要不遷就便等同落後」、「又是要全世界圍着他們轉的巨嬰」。同時有網民指出，英式3腳插頭較安全，「香港插頭多了一條水線，保護人不被漏電電到，『被保護』在他們眼中就是落後」。



有內地男批評香港酒店用不了內地的2腳插頭。（Threads圖片）

該內地男於抖音發布1段5秒影片，見到他嘗試將內地2腳插頭插入香港的3腳插座，未能插入後只能放下插頭。他於影片標示入住了香港喜來登酒店，寫道「香港經濟雖然好，但是科技好落後啊，破酒店」。有網民其後截圖，於Threads發文嘲諷「內地人在香港搞不懂插座，就開始酸香港」。

批香港酒店插不入2腳插頭 內地男：好落後

影片引來網民熱議，紛紛批評該內地男是井底之蛙，「任何不懂的東西，就是人家落後」，又批評旅行前沒做好功課，「出門前查好目的地插座電壓規格、準備好轉接頭是常識吧」。

內地男嘗試將內地2腳插頭插入香港的3腳插座。（Threads影片截圖）

內地男嘗試將內地2腳插頭插入香港的3腳插座。（Threads影片截圖）

網民：香港用萬能插座不合法

有網民為該內地男護航指出，「佢意思係，酒店都冇萬國可插嘅牆蘇」，不過就有網民表示「香港不合法，正確來說連萬用轉插都不可能用，使用後有意外時保險可不賠償」。

網民：酒店插座有USB充電口

有眼利網民指出，插座左上角有USB充電口可使用，「左上角不是直接有Type-C充電位，笑」、「要有多蠢才有辦法無視左上角的USB孔？」、「上面有個USB，就是不能快充罷了」。

有眼利網民指出，插座左上角有USB充電口可使用。（Threads影片截圖）

網民：內地男博流量賣優越感

有網民則認為該內地男並非無知，而是故意發布這類影片增加流量，「算吧啦，呢啲帳號都係博流量居多」、「這種不是擺拍嗎？」、「呢啲博流量啫，係咪都踩下，賣優越感，或者扮傻博人鬧就得」。

網民：英式插座好安全

有網民讚英式插座設計較安全，「其實英式插座係世界上最安全嘅插座之一，唯一嘅缺點就係體積大」、「插得穩，有fuse，火線最短設計，英式真係最好插頭設計之一，但踩到隻腳真係好痛！」、「英式插座有地線有安全系統，唔知邊個落後啲呢」。