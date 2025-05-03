巴士前座乘客大聲播音樂　港男奇招對付　網民讚：好優雅的交手

在公共交通工具上大聲播放音樂無疑影響他人，有港男近日於網上發文分享對付巴士噪音的方法，他乘搭巴士時前座男子大聲播放音樂，於是他提議借喇叭予對方，令對方尷尬知錯，調低手機聲量。妙招對付的影片引來網民大讚，「好優雅嘅一場交手」、「對白好精警」、「你好幽默」、「香港好需要有你呢啲男人」。



港男乘搭巴士時，前座男子大聲播放音樂。（Threads影片截圖）

該港男於Threads以「嚴打自私聽」為題發文，指出「播歌播到咁大聲，仲要自私聽。嚴打！我要全車人都聽到……笑X死我，佢話：冇錢買喇叭」。

前座乘客大聲播音樂 港男借喇叭對付

影片可見，當時巴士上沒什麼乘客，鏡頭只拍到港男前座有1名男子用手機大聲播音樂，並將手機放在耳邊聆聽。港男不滿車廂嘈吵，大聲說「喂，哥哥，我有喇叭喎，你要唔要呀？」，男子扭頭回覆「唔使唔使」，港男重複問「唔使呀？我有喎」，男子再度婉拒，「唔使唔使呀，我冇錢買」。

港男乘搭巴士時，前座男子大聲播放音樂。（Threads影片截圖）

港男：我有喇叭喎 前座乘客：我冇錢買

另1段影片聽到，男子問「你畀我㗎？」，港男回覆「借畀你用囉，好冇呀？」，疑是欲借出喇叭，男子遂說「借畀我用呀」，港男突然提議「好呀，咁你跟我返屋企呀」，男子略顯慌張回答「唔使啦」，港男乘勝追擊指「唔使啦話，唔使咁細聲啲呀」，男子答應「好好」，最後由港男禮貌結束對話，「唔該你呀，thank you」。

港男不滿車廂嘈吵，大聲說「喂，哥哥，我有喇叭喎，你要唔要呀？」，男子扭頭回覆「唔使唔使」。（Threads影片截圖）

港男重複問「唔使呀？我有喎」，男子再度婉拒，「唔使唔使呀，我冇錢買」。（Threads影片截圖）

網民：好優雅嘅一場交手

網民留言讚港男全程沒講粗口，「欣賞你好有禮貌」，又笑言「你驚唔驚佢話好，真係跟你返屋企」、「我懷疑你個樣生得夠惡先有呢個效果，佢笠水笠得好快」、「最多試過同條友鬥大聲播片，過咗30秒佢停咗之後我就即刻戴返個耳機，我覺得夠膽咁直接講嘅人都好勇敢」。