HK Express航班乘客不適　空姐醫護合力救人　降落後全機反應獲讚

感謝危急關頭冷靜處理的空姐、醫護，以及自律合作的乘客！有港女於網上分享乘搭香港快運航空（HK Express）凌晨從韓國首爾返港時，遇上緊急醫療情況，空姐及醫護乘客協力處理，她大讚機上乘客在飛機降落後沒如平日般爭先恐後下機，而是在座位靜待，等候機長指示，配合醫護人員上機救援，感動道「香港人真係冠軍級100分優質」。



帖文亦引來當時在機上幫忙的醫護乘客現身講述情況，指出當時有1名醫生及6位護士協力，她讚賞團隊合作得很好，「明明大家係第一次見面，但合作得勁好！」。另1名醫護乘客大讚當時機上的空中服務員冷靜淡定，在團隊合作做心肺復甦後，成功令患者重新有呼吸脈搏下送上救護車。



有港女於網上分享乘搭香港快運航空（HK Express）凌晨從韓國首爾返港時，遇上緊急醫療情況，空姐及醫護乘客協力處理。（Threads圖片）

該港女於Threads發文表示，她於周日（27日）晚上10時半乘搭香港快運航空（HK Express）UO627航班從韓國首爾返港，飛行途中空姐突然廣播發生緊急醫療情況，急需尋找有否醫生護士乘客可以幫忙，當時立即有幾名乘客跑去廚房協助。港女說，她坐得遠，不清楚情況發展，只見到空姐們聯同幾位醫護乘客忙於處理突發狀況，空姐亦不斷向機長報告最新情況，以及跑來跑去拿醫療物資，專業冷靜處理事件。

快運機上現緊急醫療情況 空姐醫護乘客協力救人

港女指出，平日飛機降落後，乘客都會「企晒起身拎行李，爭先恐後落機」，但這班機上的乘客在降落後即使未有廣播，「完全冇人郁過，冇人企過起身，全機乘客喺自己座位上，非常安靜等待機長指示，配合機場醫護人員上機救援」。

港女大讚機上乘客在飛機降落後沒如平日般爭先恐後下機，而是在座位靜待，等候機長指示，配合醫護人員上機救援。（資料圖片）

降落後乘客沒離座靜待指示 港女：港人100分優質

港女盛讚乘客，「當刻感覺香港人真係冠軍級100分優質」，認為港人雖然外表冷漠，平日總是「乜都要快，要求多多」，但「骨子裏都是充滿人情味、遇事冷靜體恤，通情達理，香港人互相（助）精神100分」。

醫護乘客大讚當時機上的空中服務員冷靜淡定。（《衝上雲霄II》劇照）

救人醫護現身：大家第一次見面合作得勁好

帖文引來當時在機上幫忙的醫護乘客現身講述情況，指出當時有1名醫生及6位護士協力，她人生第一次在飛機上幫患者做心肺復甦法（CPR），她讚賞團隊合作得很好，「明明大家係第一次見面，但合作得勁好！大家都好叻好competent（能幹），最後成功搓得起真係幾攰都值得」。

另1名醫護乘客大讚當時機上的空中服務員冷靜淡定，「協助我哋解決機上環境嘅問題，令我哋可以專注處理危急病人」，他又大讚一同幫忙的醫護同袍，雖然機上物資有限，機尾環境狹窄，但大家都分工合作做到心肺復甦，「最後可以有呼吸脈搏，handover到畀ambulance（交給救護車人員），proud of大家嘅付出」。

有另1名乘客留言說，「我要大讚嗰位發現乘客唔舒服嘅crew，佢係咁同嗰位客人講嘢，希望佢保持清醒」，另外亦很專業，清楚知道急救箱中有什麼物資，配合醫護人員。

有乘客留言說，「我要大讚嗰位發現乘客唔舒服嘅crew，佢係咁同嗰位客人講嘢，希望佢保持清醒」。（《衝上雲霄II》劇照）

網民：香港人接受嘅教育係尊重生命

其他網民留言感謝空姐及醫護，「謝謝你們的專業精神及伸手相助，希望病人早日康復」，又說「香港人接受嘅教育係尊重生命、人命要緊」、「香港人係外冷內熱」、「只係遲幾分鐘落機，但幫到病人爭取多幾分鐘，完全係功德無量」、「香港人根根本本就係咁優質，是非黑白緩急輕重仲係清楚嘅！」、「我覺得香港人係接近日本人嘅高質，有規律、有秩序，唔使人叫而係自發嘅」。