港鐵奇觀？女童「戙高」腳坐露內褲　母未制止遭公審：當自家床？

把港鐵當成自己家？有女乘客日前搭乘港鐵，目睹疑似母親帶同女兒乘車，兩人坐在樓主對面座位，不過女童卻當眾躺下，1人霸佔2個座位，她更將右腳「戙高」，再將左腳放上右腳，休閒模樣恍如置身家中。樓主指，由於女童坐姿使其露出內褲，曾引來旁人「翻白眼」，但同行女子未有理會，故質疑「這可是公眾場所」，無奈形容她們「把港鐵當自家床了」。網民均批評女子沒有好好管教小童，「這樣做非常不文明」、「唔識教不好生，一啲禮儀儀態都無」。



有乘客分享「港鐵奇觀」，指目睹有女童因「戙高」右腳繼而露出內褲，同行家長卻沒有理會。（小紅書圖片）

乘客分享「港鐵奇觀」

「港鐵奇觀」，該女乘客在小紅書上傳照片，顯示她當時正搭乘港鐵，其對面座位坐有疑似1對母女。該成年女子稍微側身靠近玻璃，凝視手中電話；女童則躺在座位上，1人霸佔2個座位，再脫下鞋子將右腳「戙高」，然後左腳疊上右腳，休閒舒適模樣恍如置身家中。

樓主對首次見到如此畫面表示驚訝，同時質疑「這可是公眾場所」，加上女童坐姿令其露出內褲，但女子卻無視周遭旁人對她們「翻白眼」，完全不覺得自身行為有問題，故質疑對方把港鐵「當自家床了」，繼而貼圖公審。

樓主質疑港鐵為公眾場所，不滿對方將座位「當自家床」繼而公審。（示意圖／資料圖片）

網民熱議兩人身份

帖文引來兩地網民猜測二人身份，有人認為是內地人，「睇衣着打扮外形真係不似香港人」、「香港人一般很少背這種皮的單肩包，還穿大紅色長裙」、「香港確實比較少人穿拖鞋，就算穿拖鞋也要穿雙襪子出門」、「香港幼兒園從小就教小朋友坐姿，女孩要雙腳併攏，裙子要遮住大腿，被老師灌輸要保護私隱」；但有人則覺得像是港人，「這穿着不像來旅遊」、「阿姨這麼個扁扁的小包，而且那麼隨意放鬆的姿態，不是遊客人生地不熟的狀態」。

惟更多人覺得「沒必要去討論地域」，認為相中行為純屬個人質素問題，「哪個地方都一樣，什麼人都有」、「我們譴責的是行為，不論她們是香港還是內地人，這樣做都非常不文明」、「這種人走到哪都會讓人歧視」。有網民就批評女子未有好好教育同行小童，「唔識教不好生，一啲禮儀儀態都無」、「我女兒在家這麼做，被我罰個暑假不能穿小裙子」、「如果係我個仔咁坐，我已經將佢抌咗落車」、「看過M字形坐對面，父母完全不教，核突」。

（小紅書）