小強做寵物竟是真　男子頭上有蟑螂獲路人好心彈走　崩潰跪地尋寵

不少人會養寵物，不過這名外籍男子的寵物卻有點特別！一名外籍男子將自己的「寵物蟑螂」放在頭上外出散步，沒想到一名熱心的路人看到，伸手幫他彈掉，讓該名男子當場發怒，趕緊在地上尋找自己的寶貝蟑螂。



外籍男子帶自己的寵物蟑螂出門，結果被路人彈飛。（截圖）

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泰國媒體《The Thaiger》報導，一段拍攝於甘烹碧府（Kamphaeng Phet）的影片顯示，一名外籍男子穿著顯眼的紅色花紋襯衫、戴著黑色頭套走在街頭散步，沒想到自己一看，該名男子的頭套上竟然有一隻蟑螂。

一名泰國女子經過該名男子身邊，發現他頭上停著一隻活生生的蟑螂，馬上伸手把那隻蟑螂彈飛，沒想到該名外籍男子反應超級大，趕緊低頭找蟑螂。原來，那隻蟑螂是男子的寵物，原本他把蟑螂帶出來時是放在手上，戴上黑色頭套是想讓蟑螂停在他的頭上，沒想到才剛把寵物放到頭上，就被路人彈走。

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影片結局顯示，幸好那隻蟑螂並沒有被路人踩死，該名外籍男子幸運在地板上找回自己的愛寵。這段影片上傳到網路上後引起網友的討論，大家紛紛表示：

「被彈飛的那隻蟑螂已經不見了，他撿到的是另外一隻」

「他應該幫它戴上項圈」

「來我家吧，我家有好幾隻」。



不過，報導中也提醒大家被「蟑螂咬傷」的可能性，過去曾有緬甸女子被蟑螂咬傷後出現嚴重過敏反應，還伴隨頭痛、頭暈等症狀。雖然遭到蟑螂咬傷的情況屬少數，但仍提醒民眾要注意。

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