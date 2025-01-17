罐裝咖啡藏曱甴粉「原來很常見」美國FDA稱不超過這個比例即可

咖啡是風靡世界的飲料，據統計，僅美國人1年就要喝掉1460億杯咖啡。然而，有報導指出，如果喝的不是現磨咖啡而是罐裝咖啡，恐怕會不知不覺連蟑螂（曱甴）也喝下肚。



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據美國美食餐飲月刊《Food & Wine》近日報導，美國昆蟲學家、生物學教授埃姆倫（Douglas Emlen）曾調查發現，罐裝咖啡所使用的大量庫存咖啡豆往往藏著蟑螂及其蟲卵，在被工廠機器一起磨成粉後變成罐裝咖啡飲料的一部份，而罐裝咖啡在美國咖啡市場的比例高達75%。



報導稱，食品遭昆蟲污染的情況其實很常見，以至於美國FDA對此規定了可接受程度，其中咖啡粉含蟲量的可接受比例為4%到6%。

報導引述FDA的《食品缺陷水平手冊》指，食品中允許存在某些「活的或死的昆蟲生命週期階段」（例如番茄產品中的蒼蠅卵和蛆），包括牠們的存在證據（如排泄物、蛻皮、食物殘渣、尿液等）。



此外，據CNN引述FDA規定指，允許每磅咖啡中有平均10毫克的「動物排泄物」作為一種「額外的調味」。

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不過，報導指出，FDA之所以設立這些標準，是為了保證其在評估食品被污染程度時有據可依，並強調FDA仍期望食品公司盡力保證其產品不受污染。



報導稱，雖然食物不可避免被污染的情況令人不快，但如果你對其中的成份並無過敏反應，仍可以放心食用。如果還是感到擔心的話，可以選擇購買現磨咖啡，或者在自家親自磨豆製作咖啡。

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