進入夏天，屋子裡外也出現越來越多的蚊蟲身影。



一名台灣網友分享，自己家中樓下是夜市，無論打掃再乾淨都還是有蟑螂（曱甴），前陣子朋友推薦使用一款蟑螂餌劑，沒想到過幾天蟑螂都消失，讓他相當好奇：「為何都看不到蟑螂屍體？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

真的已殺光曱甴？內行網友解惑

網友用蟑螂藥殺曱甴 好奇「為何1隻屍體都沒有」？內行人揭原因（01製圖）

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這名網友在臉書社團「爆系知識家」表示，家中樓下是夜市，無論打掃再乾淨，廚房和廁所還是都會出現蟑螂，試過不少方法都無法消除。

前陣子開始在家煮飯，蟑螂數量更多，甚至在睡覺時爬到他臉上，讓他決心重起滅蟑計畫。

這名網友進一步說明，朋友推薦一款蟑螂餌劑，他一口氣就全用光，在家中各個角落都布下陷阱。

過了幾天後，蟑螂真的都不見蹤影，但他相當好奇：「為什麼一隻蟑螂屍體都沒出現？」

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貼文一出後，有不少內行網友解答：

「因為餌劑帶回蟑螂的巢穴，蟑螂餓肚子會分食，所以一隻帶回去，全巢死掉的概念」

「因為牠們會吃同伴的屍體」

「蟑螂有個習性會吃同類的屍體！而這就是藥劑的作用一隻傳一隻就全沒了」

「要看蟑螂藥成分，若是硼砂會讓蟑螂體內缺水，食用後會往外找水源，故剋死他鄉」



此外，也有網友分享不讓外面蟑螂爬進家中的方法，紛紛回應：

「蟑螂很多是從排水管進來，我把所有的排水管加藥，住3年了，都沒出現什麼蟑螂，有看到的話再下藥就好」

「個人建議養隻貓，就可以解決會動的任何大大小小有機物」

「你要買那種下層有網子，上面再蓋起來的水孔蓋，我的老房子自從用了之後幾乎看不到蟑螂」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】