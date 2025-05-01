內地男搭的士欲借位為手機充電遭拒　斥香港司機「歧視大陸」惹議

職業司機免不了會在車內為手機充電，乘客是否可「奉旨」使用充電裝置呢？有內地男於網上發文指出，日前在香港乘搭的士時，因手機快沒電，故詢問司機能否借位充電，但司機以「有一排手機要全部充滿」為由拒絕，更堅拒讓他充電10分鐘。內地男下車後拍片講述事件表達不滿，批評司機是「歧視大陸」，若香港服務業繼續這種服務態度，「沒有人來香港玩」。



影片隨即引來網民熱議，有人批評內地男不願花錢租借充電寶（俗稱：尿袋），「老奉借你？唔識自己買個咩？7仔都有得租啦」，認為司機沒有義務要借出充電裝置，「人哋出嚟搵食，分分鐘都係錢，如果手機無電睇漏咗單，你畀返錢佢？」。不過也有網民認為司機沒有人情味，「講真，大陸打車一般都會借給乘客充電……誰不希望在自己需要的時候獲幫忙」。亦有的士司機道出不願讓客人充電的原因，其實是避免惹起爭拗或招致損失。



有內地男於網上發文批評，香港的士司機不肯借位讓他的手機充電。（抖音影片截圖）

該內地男於抖音分享1段自拍影片，指出剛從1輛香港的士下車，大呼「氣死我了」，他道出原因，表示上車後詢問司機能否借位充電，司機拒絕「他說他得先把他自己的手機充滿」。內地男再問司機充滿後能否借出，因為他的手機「快沒電了」，司機回答「有一排手機要全部充滿」。

司機堅拒借位充電：關我什麼事？

內地男未有罷休，嘗試繼續說服司機，指出這趟車程大概40分鐘，請求司機讓他充10分鐘，「我這就剩10%的電了」，司機堅拒「他說你10%，你為什麼自己不充呢？關我什麼事？」。

有內地男於網上發文批評，香港的士司機不肯借位讓他的手機充電。（抖音影片截圖）

有內地男於網上發文批評，香港的士司機不肯借位讓他的手機充電。（抖音影片截圖）

內地男斥司機：歧視大陸

內地男指出，在全世界多個地方乘搭過的士，「我第一次遇到這種情況」，他表示司機外表大概30多歲，批評道「我也不知道為什麼，是歧視大陸還是什麼，如果香港的的士或者香港的服務業，這個服務態度，沒有人來香港玩，真的，我真的非常無語」。內地男又說，錄完這段影片後，手機就會只剩下大概5%至6%電，「我很少這麼生氣的，真的我憋一路了」，最後忍不住說了1個髒話。

內地男怒斥香港的士司機不肯借位讓他的手機充電，理由是對方有一排手機要充電。（抖音影片截圖）

內地男怒斥香港的士司機不肯借位讓他的手機充電，連10分鐘都不肯借。（抖音影片截圖）

內地男怒斥香港的士司機不肯借位讓他的手機充電，連10分鐘都不肯借。（抖音影片截圖）

網民：搲唔到免費嘢就屈人歧視

內地男的影片被香港網民轉發到Threads再傳開，樓主嘲諷道「好X好笑，可能遲啲佢哋喺條街度冇電，問途人借尿袋，冇人肯借都係歧視」。有網民留言批評內地男，「為什麼明知去旅行，都這麼多次沒電了，還不帶充電器出門？就要你自己方便，一直去借人家的東西？」、「香港周圍都有充電寶租借」、「而家香港想買個尿袋都好易啫，仲要即刻有電用喎」、「搲唔到免費嘢就屈人歧視」。

內地男說，當時他的手機只剩下10%電。（抖音影片截圖）

司機堅拒「他說你10%，你為什麼自己不充呢？關我什麼事？」。（抖音影片截圖）

內地男指出，在全世界多個地方乘搭過的士，「我第一次遇到這種情況」。（抖音影片截圖）

網民：司機唔借又X街咗少少

不過也有網民認為司機有點過份，「借係人情，唔借係道理，但40分鐘都算大單，司機都唔借又X街咗少少， 佢都係用架車嘅電啫」、「香港司機很多都是這種態度！超級不坐的」、「香港人見識真係少，基本的士或Uber都應該幫乘客方便，人哋搭車都唔借畀人叉」。

內地男批評道「我也不知道為什麼，是歧視大陸還是什麼」。（抖音影片截圖）

內地男說，「如果香港的的士或者香港的服務業，這個服務態度，沒有人來香港玩」。（抖音影片截圖）

內地男說，「我真的非常無語」。（抖音影片截圖）

的哥：曾借線充電被屈偷電話

有的士司機則分享自身不快經歷，講述不會幫乘客充電的原因，「作為你哋口中DCX，我以前係有預備線畀人叉，結果有次有個大陸人用完唔記得拎落咗車，之後條友打嚟話我做乜偷佢電話，以後我條叉電線收起」、「上次借條線畀客叉電，落車嗰陣佢一嘢扯爛咗個頭，然後我要返屋企攞第二條線先繼續開工」。另有網民說，「免得有咩爭拗啦，到時借完畀你充，跟住你話電話壞咗要我賠」。