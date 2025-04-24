動物園男童捉白兔雙耳！大力揈落地 家長反應惹議 港男拍片公審
撰文：喬納森
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小孩的行為反映父母家教！有港男在網上發布影片，指有家長帶同兒子到動物園遊玩時，男童在兔仔園的圍欄外，單手捉住其中1隻白兔的雙耳，然後扯至離地大力揈來揈去，最後丟回圍欄後竟露出笑意，而家長全程在旁觀看，卻完全沒有阻止。港男不恥男童行為及家長反應，於是在網上公審。網民看片後也鬧男童「無家教！」、「傻眼，可憐的兔兔」。
男童吊起白兔揈來揈去 大力丟入圍欄
有港男早前在Threads上發片，指見有男童「將兔子甩來甩去，最後又甩回籠中，家人也沒制止」，樓主沒有明確寫明地點。
從影片可見男童，男童身處兔子園的圍欄外，用右手捉着白兔雙耳，吊起白兔凌空大幅度左揈右揈，最後更大力丟入圍欄。男童隨即露出滿心得意的笑容，身後的家長全程袖手旁觀，沒有出言或用行動阻止。
網民怒斥：這是父母的錯
不少網民看過影片也認為男童傷害小動物的行為離譜，「沒家教！」、「沒家教的熊孩子」、「咁都得！無人出聲」、「連最基本生命也不尊重」，「做父母既然有這機會物教小朋友愛護動物，卻任由小孩亂來，這是父母的錯」。有人更認為「沒把兔子吃掉就算不錯了，你還期望他會善待兔子嗎？」。
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