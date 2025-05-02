炸裂的螢光綠！男生拚命工作買樓　驚見姦夫在床　女友說法超傻眼

這頂綠帽也實在太沉重了吧？台灣1名男生在網上發文慘呻，表示自己努力工作省吃儉用，總算能在台北置業，而且購買了車位。他因信任女友，所以將家中鎖匙交給對方，豈料提早探望完父母回家，驚見女友與另1名男子在床上睡午覺，男方聲稱不知道女方有男友，更即場提供微信紀錄，女方竟稱「這邊是我租的，車是我買的，車位是我爸借的」，樓主頓時變成「房東、司機、ATM三合一」，形容頭上綠帽是「炸裂的螢光綠」，而知道男方同樣是受害者，遂要求「床他睡了就賠我一半」。



至於女友，樓主即時提出分手，更要求她交還鎖匙和感應磁扣，而且要賠錢，但女友反駁「（鎖匙）你是交往的時候給我的耶，又不是偷的」，意指台男當時心甘情願交出鎖匙，貌似不想歸還。事件最終驚動女友的父母，對方表示願意賠10萬新台幣（約2.5萬港元），台男傾向大事化小，但同時考慮是否作出提告。



雖然樓主變成「綠帽傳」，但大量網民表示「要告什麼？也沒結婚，現在法律就算結了也只是賠錢離婚而已」、「你可以考慮走民事賠償，主張她未經允許帶外人使用你的房子，侵害你的財產使用權，若能舉證，房屋床墊等有損壞或需要清潔整理的費用，有機會要求損害賠償」。另有人向樓主送上祝福，「不是每個人都是這麼噁心，希望你的下一個對象也跟你一樣認真對待感情」。



樓主「沒靠爸沒靠媽，（自己）熬夜加班，吃泡麵省吃儉用」，之後在台北購買1間小套房連同1個車位。（示意圖/gettyimages）

樓主努力工作儲錢買樓

樓主在「Dcard討論區」表示，自己來自基隆，在台北工作接近10年，「沒靠爸沒靠媽，（自己）熬夜加班，吃泡麵省吃儉用」，之後在台北購買1間小套房，連同1個車位。 女友則是台北人，與父母同住，平時偶然前往樓主住所過夜，由於出於信任，樓主將鎖匙和感應磁扣都交給她。

回家撞破姦情︰炸裂的螢光綠

當日樓主按照慣例返回基隆探望父母，通常夜晚才回家，但他提早返回台北，開門入屋驚見女友和另1名男子在床上睡午覺。樓主形容「當下整個人僵住，不只是綠，是炸裂的螢光綠」，該名男子同樣嚇壞，一直表示不知道女方有男友，甚至提供微信對話紀錄，女友向對方聲稱「這邊是我租的，車是我買的，車位是我爸借的」。

樓主提早回家，撞破女友姦情。（示意圖/gettyimages）

女方︰交往的時候給我鎖匙，又不是偷的

樓主覺得自己「是房東、司機、ATM三合一」，明白對方同樣受害，要求「床他睡了就賠我一半」，對方乾脆地付了錢便離開。至於女方，樓主決定分手，要求她歸還鎖匙和感應磁扣，甚至賠錢，但她竟稱「你是交往的時候給我的耶，又不是偷的」，意思是樓主當時心甘情願地交出鎖匙，而她甚至好像不想歸還。

女友父母願代賠錢

女友的父母事後知道事件，致電表示會處理，願意賠償10萬新台幣（約2.5萬港元），希望樓主切勿鬧到女兒工作的公司，樓主答應，直言「不是想報復，只是不想再見這個人」，慨嘆「房子是我買的，車是我貸的，信用是我給的，最後我女友跟別人在上面做愛？ 」、「現在的社會是不是老實人就是活該？」，同時考慮應否控告前女友。

樓主要求女友歸還鎖匙和感應磁扣，她竟稱「你是交往的時候給我的耶，又不是偷的」，好像不想歸還，令到樓主傻眼。（示意圖/gettyimages）

網民︰第一時間換鎖吧？

許多網民留言指「如果是我，當然要告啊，不然自己的房子白白這樣被弄髒，完全無法接受」、「第一時間換鎖吧？」、「10萬塊扣除床的錢剩下退回去，然後去她公司昭告天下」，但亦有人勸樓主看開一點，「拿到錢就算了吧」。

（Dcard討論區）