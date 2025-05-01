長沙灣短褲大叔擋九巴！目擊者：搞到全車人落車　九巴回應揭後續

又有擋車人士！網上流傳影片，有大叔在長沙灣青山道擋在1輛往尖沙咀碼頭的6號線九巴前，阻礙九巴前進，發文者更稱「搞到全車人要落車」。網民留言直斥大叔，「阻住其他人，正一X街」、「上唔到咪下架囉，係要搞到人先心息」。



九巴回覆《香港01》查詢時表示，事件發生在周三（4月30日）下午5時許，九巴1輛開往尖沙咀碼頭的路線6巴士駛離青山道東京街站後，1名男士突然走出馬路截停巴士，車長勸喻不果，報警處理。警員到場後，男子自行離開。



網上流傳影片，有大叔在長沙灣青山道擋在1輛往尖沙咀碼頭的6號線九巴前。（Threads影片截圖）

有港男於Threads發文指出，「6號班次咁密，何必要阻車啊（搞到全車人要落車）」。他上載1段41秒影片，可見有名穿淺藍色上衣的大叔站在長沙灣青山道馬路上，擋在1輛往尖沙咀碼頭的6號線九巴前。

男子擋在九巴車前阻開出

行人路有多人停留觀看事態發展，大叔面向行人路，不時揮動右手，似是與行人路上的途人理論。大叔身旁行車線不斷有車輛駛過，十分危險，其間聽到2下車輛響咹的聲音。

根據九巴網站資料，6號線巴士來往荔枝角及尖沙咀碼頭，班次時間為10至20分鐘。

網上流傳影片，有大叔在長沙灣青山道擋在1輛往尖沙咀碼頭的6號線九巴前。（Threads影片截圖）

行人路有多人停留觀看事態發展，大叔面向行人路，不時揮動右手，似是與行人路上的途人理論。（Threads影片截圖）

大叔身旁行車線不斷有車輛駛過，十分危險。（Threads影片截圖）

大叔身旁行車線不斷有車輛駛過，十分危險。（Threads影片截圖）

網民：唔重罰，只會愈來愈多呢類

影片引來網民批評擋車男子，斥責阻礙全車人的時間，「落車？車費同時間係咪claim返佢？出律師信」、「返火星喇」，有網民建議車長，「喺我就響長咹，睇吓嘈到佢幾時頂唔順」。

有網民認為要重罰擋車的人才會有阻嚇作用，「其實應該報警拉佢，已經有案例，官會判有罪」、「唔重罰，只會愈來愈多呢類」。