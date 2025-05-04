舊油麻地警署外持仿製槍拍照！疑內地客扮警動作　網民：製造恐慌

內地正值五一黃金周長假，香港各處都見到內地遊客拍照打卡，其中充滿港味、曾是多部港產片取景地的舊油麻地警署，繼續成為內地遊客的打卡熱點。近日網上流傳照片，有疑似內地遊客在舊油麻地警署外，手持仿製槍械模仿警員動作拍照留念，引來香港網民熱議，「使用（玩具）槍製造恐慌，單憑遠觀，市民分不清真假，容易給不法分子利用這點犯案，警方要正視」。



根據香港法例第238章《火器及彈藥條例》，管有仿製火器屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監兩年。



近日網上流傳照片，有疑似內地遊客在舊油麻地警署外，手持仿製槍械模仿警員動作拍照留念。（fb專頁「寄寓記語」圖片）

有港人於facebook群組「西環變幻時」轉發2張照片，疑惑旅客持有仿製槍械在公眾地方「打卡」是否違法。照片可見，有男子在舊油麻地警署外手持仿製槍械，槍口對着鏡頭，戴上墨鏡，臉露微笑拍照，旁邊有多人圍觀。

疑內地客持仿製槍械舊警署外拍照

另1張照片，金髮女子同樣手持仿製槍械，戴上墨鏡，槍口對着蹲在地上的女子，蹲地女子雙手抱頭，手腕疑似戴上手銬，兩人模仿警員用槍制服疑犯畫面。

兩名女子模仿警員用槍制服疑犯畫面。（fb專頁「寄寓記語」圖片）

網民斥：onX當有趣

帖文引來香港網民熱議，指出「onX當有趣」、「管有仿製槍械，危害公眾安寧」、「見疑即報」、「其實可以報警，因為玩具槍都不可以鬧市攻擊狀態展示。如果銀行附近咁做，真係似打劫」。

香港法例：管有仿製火器最高判監兩年

根據香港法例第238章《火器及彈藥條例》，管有仿製火器屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監兩年。

舊油麻地警署是內地遊客的打卡熱點▼▼▼