立夏節氣｜運氣最強3大生肖+3招開運　吃一物整個夏季平安順遂

立夏，是屬於陽光和微風的季節。（陽曆2025年5月5日）這一天，春意慢慢收攏，夏日的熱情悄悄展開。萬物在陽光下盡情生長，大地的綠意也變得更加濃烈。古人說：「斗指東南，維為立夏，萬物至此皆長大。」這不只是一個節氣的交替，更像是自然給我們的一個小提醒：該換個步調，迎接新的能量了。



立夏，是屬於陽光和微風的季節。（科技紫微網授權使用）

在香港，立夏不只是農事的重要時刻，也是我們開始關心健康、防暑養生的起點。夏天很長，從今天開始，慢慢熱愛，慢慢成長。

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第一招：紅蛋開運法

立夏這天，有個溫暖的習俗：吃一顆紅蛋。紅色象徵著好運、健康和圓滿。無論是大人還是小孩，都可以在這天用一顆小小的紅蛋，替自己祈求新一季的平安順遂。小朋友們還會玩「鬥蛋」遊戲，蛋殼不破，代表著一整年的無災無難。簡單又幸福的立夏儀式，從一顆蛋開始。

第二招：涼湯納福法

天氣開始悶熱，來一碗涼湯，是對自己和家人最好的照顧。立夏這天，煮上一鍋綠豆薏仁湯或紅豆蓮子湯，幫助消暑、降火氣。民間相信，把這份關心和孝心傳遞出去，福氣也會在不知不覺中回到自己身上。一碗甘甜清涼的小湯，也是一份最真摯的祝福。

第三招：上秤安康法

立夏有個有趣的小習俗：上秤量體重。不是在意胖瘦，而是象徵著測量自己的元氣與穩定。在這一天，輕輕站上體重計，心中默念著：「身體健康，夏日平安。」守護好自己的健康，也是在默默為接下來的每一天，打下最堅實的基礎。

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生肖蛇

立夏之後，生肖蛇的人迎來好運季節，愛情與事業雙雙報喜。單身者有機會透過相親或介紹，遇到讓人心動的良緣；有伴侶的人則甜蜜加分，適合安排小旅行或約會，感情升溫自然。工作上也走得順順的，有貴人相助，成績亮眼。只是開銷也容易跟著增加，記得該花的花、該省的省，才能把好運長長久久留住。

生肖狗

這段時間，生肖狗的人簡直是開外掛！事業上推進神速，不僅任務能超額完成，還有機會學到新技能，未來加分不少。愛情運更是火熱，單身者的交際圈大擴張，容易認識有趣又有魅力的人，牽手脫單不是夢；有伴侶的人則甜蜜互動，感情穩穩升溫。這個立夏，所有努力都將開花結果，好好把握。

生肖豬

對生肖豬的人來說，立夏後是一個穩定前進的好時光。工作上按部就班，步步踏實，不爭鋒也能穩穩收穫。愛情方面，單身者在職場中有機會邂逅心儀對象；有伴侶的人，雖然各自忙碌，但互相理解、尊重，是最安定的幸福。財運方面，正財偏財皆有收獲，特別是短期投資，有望看到實質回報，適合穩健操作。

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