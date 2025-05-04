的士乘客食湯麵！後續1舉動司機嚇傻　憂被拍片舉報：罰錢入我數

的士乘客亂拋垃圾，司機恐惹禍上身！近日有的士司機發帖慘呻，指早前接載乘客時，因怕被投訴拒載，故沒有阻止對方在車上進食湯麵。誰知當的士駛至高速公路時，乘客竟將吃剩的湯麵從車窗拋出路面。由於事出突然，他未及阻止，而事後卻擔憂會有其他司機拍攝到當時情況，作出舉報而連累他被罰款，「不過唔知有冇被其他司機影到，原來咁都會罰錢，入我數呀」。



有的士司機發帖指曾有乘客在其車上進食湯麵，並將吃剩的湯麵從車窗拋出路面。（《降魔的》劇照）

該名網民在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發帖，並展示1封由食物環境衛生署發出的「有關舉報從車輛拋棄兩塊紙條」信件。

有人疑曾舉報「從車輛拋棄紙條」

信中說明1宗從車中亂拋垃圾的舉報，署方向收信人表示「多謝台端提供有關上述車輛於2024年10月27日從車輛拋棄兩塊紙條的報告」，署方接獲舉報後採取行動，而相關案件已於今年4月10日在法庭審結，並列明「有關犯案車輛的涉案人士已被定罪及罰款」。

的士司機上載照片，涉及有人疑曾向食物環境衛生署舉報「從車輛拋棄紙條」事件。（「的士司機資訊網 Taxi」FB圖片）

樓主爆曾有乘客從車內拋棄湯麵

樓主並未透露他是否就是收信人，但就於帖文表示擔憂。他透露有次駕駛的士接客，乘客上車時拿着1碗吃了一半的麵，他指「無可能唔車佢，怕拒載，又投訴」，無奈讓乘客上車。而當他駛至高速公路時，乘客吃完麵竟調低車窗，將湯麵向外拋，「連湯連麵向外掉，一氣呵成」。

樓主指車廂全程也未被弄髒，因為怕被乘客投訴，因此沒有與乘客就此事爭執。不過，如今回想卻感到害怕，擔心有其他司機拍攝到情況並作出舉報，故發帖訴說憂慮，「不過唔知有冇被其他司機影到，原來咁都會罰錢，入我數呀」。

樓主指乘客吃完麵後竟調低車窗，將湯麵向車外拋。（《完美搭擋》劇照）

事件引起網民熱議，有網民誤會樓主已收信遭署方罰款，並表示「罰幾多？$3000？」、「直接同食環署講唔係我抌咁咪得囉」、「黑狗偷食白狗當災！揸得的士什麼事情都會遇上，今次算你唔好彩！」；但有網民就指出疑點「即係你舉報過人，而家收到信就驚有人舉報你？」。惟帖文其後被刪除。

的士行家：不容許乘客在車內進食

另有網民就建議安裝行車記錄儀拍攝車內情況以保障自己，「法例寫明入車主數。車主要脫罪就提供司機資料。司機要脫罪就提供掉垃圾個乘客資料。提供唔到就提供錄影片段證明唔係司機做」、「整返個車cam啦，有咩都有片為證」，也有行家表示「所以我絕對唔畀啲客坐我車食嘢」。

（Facebook）