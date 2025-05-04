婆媳大戰！八旬婆婆遭3度切斷電視變「世界末日」　媳婦下場慘了

港產片《家有囍事》李香琴飾演的「奶奶」得悉未能收看電視，立即大叫「世界末日」，可見長者沒法看電視的確慘慘絕人寰。台灣高雄1名婦人與八旬奶奶同住，但婆熄長期不睦，媳婦為了為逼迫奶奶搬走，竟然3次切斷有線電視訊號，剝奪奶奶唯一娛樂，甚至致電公司不得再度安裝，最終事件鬧上法庭。



法官認為婆婆年紀老邁，而且生活孤立，觀看電視成為其情緒寄託，女被告行為構成家庭暴力，判處拘役40天，但可以易科罰金。



李婦為了為逼迫80歲周姓奶奶搬走，竟然3次切斷有線電視訊號，剝奪奶奶唯一娛樂，結果因構成家庭暴力被罰。（《家有囍事》電影截圖）

婆媳曾發生肢體衝突 奶奶申請保護令

台媒今年5月報道，李姓女被告與80歲周姓奶奶雖然同住1屋，但雙方早已不和，2021年曾經發生肢體衝突，之後周婆婆申請保護令，禁止新抱再向她施暴，事後雖然繼續和兒子、媳婦和孫子一家同住，但雙方形同陌路，長期缺乏互動。周婆婆獨居2樓，日常主要收看有線電視第四台打發時間。

新抱3次切斷奶奶電視訊號

但自2022年8月起，李婦企圖逼迫奶奶搬走，多次聯絡電視公司，要求切斷奶奶房間電視訊號，奶奶無奈向女兒求助，女兒3次自掏腰包協助恢復，但每次均遭李婦再度要求斷線，行為令到女兒傻眼，只能向電視公司道歉：「今天謝謝您，讓您看到我媽家媳婦惡言惡狀」。

周婆婆未能收看電視，面對「世界末日」慘況。（《家有囍事》電影截圖）

警告不得再安裝 揚言構成偽造文書

李婦甚至致電警告電視公司不得再次安裝，強調丈夫才是業主，但沒有申請安裝有線電視第四台，「如果有人去裝的話，那就是偽造文書」，她更要求電視公司剪除牆上所有電線，周婆婆唯有報警求助及提告。

法律判處拘役40日

案件在高雄地院審理，李婦辯稱要將第四台改為數位系統，但因受到保護令限制，無法了解奶奶需求，但法院沒有接納其說法，指出周婆婆觀看電視作為主要情緒支持，但被告一而再、再而三拆除電視訊號，令到周婆婆失去日常重心，構成精神上家庭暴力，明年違反保護令，判處拘役40天，可以易科罰金，全案仍可上訴。

（綜合）