黃金周疑內地客旺角天橋亂拋垃圾！港女斥無公德心：返你屋企扔啦

【5.1黃金周／黃金週】內地五一黃金周長假期開始，不少內地旅客選擇來港，其中東鐵線旺角東站外的行人天橋是打卡熱點，惟有港女在天橋上目擊疑似內地男子亂拋垃圾一幕，只見對方將捏成一團的紙巾拋到地面，過程非常自然流暢。港女見狀感不滿，故於網上公開片段，批評對方缺乏公德心，怒斥「返你屋企扔啦」、「黐X線」。



網民看片後紛紛譴責男子亂拋垃圾行為，「年青一代都咁衰，過多幾代都進步唔到」、「佢掉紙巾嗰陣，已經掉埋個公德心同良心」。不過，有人就質疑樓主只作事後公審，當場未出言制止，「當場又唔做啲嘢話佢，其實嗰個人下次都係會繼續做呢啲劣行，公審條片上嚟有乜嘢意思？」，感嘆「有無人夠膽做義務風紀隊，專提點下家人們」。



疑似內地旅客於旺角天橋亂拋垃圾，直擊港女遂於網上公審，批對方沒有公德心。（threads圖片）

目擊港女於周四（5月1日）在threads帳號發帖，指當時途經旺角東某條行人天橋，發現不少人正在拍照，於是拿出手機拍片記錄現場人多擠擁，卻意外拍到有男子亂拋垃圾一幕。

疑內地客五一黃金周訪港 旺角天橋亂拋垃圾

從影片可見，1名穿着黑色上衣的男子，與女伴靠欄杆查看手機，他突然伸出右手，將捏成一團的紙巾拋落地面，動作自然而流暢。樓主估計男子為內地遊客，不滿對方缺乏公德心舉動，遂公審到上，留言怒斥「落嚟香港就唔使負責任？返你屋企扔啦」。

穿着黑色上衣的男子，和女伴靠欄杆查看手機。（threads影片截圖）

他突然伸出右手，將捏成一團的紙巾拋落地面。（threads影片截圖）

他突然伸出右手，將捏成一團的紙巾拋落地面。（threads影片截圖）

男子亂拋垃圾行為被轟缺德

片段引來眾多網民批評片中男子行為缺德，「年青一代都咁衰，過多幾代都進步唔到」、「佢掉紙巾嗰陣，已經掉埋個公德心同良心」、「算啦，質素都唔同，個腦無呢樣嘢就係無」、「唔怪之得頭先8點幾行過條橋咁X污糟，行咁耐未試過咁多垃圾」、「我會執起佢放入佢條女個袋，同佢講：『你跌咗嘢幫你執返，唔使客氣』」、「佢哋已經習慣咗，去咩地方都係咁嘅行為」，又揶揄「捉人罰錢嗰班去晒邊？呢幾日大把機會」。

旺角亞皆老街成為內地旅客近年新興的打卡熱點。（小紅書圖片）

內地旅客離開港鐵站後，立即到旁邊的打卡熱點朝聖。（潘耀昇攝）

網民質疑公審無用：唔現場鬧佢有鬼用咩？

不過，有人認為樓主公審無助事件，「你唔喺現場鬧爆佢，放上網有鬼用咩」、「當場又唔做啲嘢話佢，其實嗰個人下次都係會繼續做呢啲劣行，公審條片上嚟有乜嘢意思？」、「有無人夠膽做義務風紀隊，專提點下家人們」。樓主之後回覆指，當時曾有停下怒瞪男子，但對方「睥住我，好似想打我咁」。

亂拋垃圾可被罰款3,000元

根據香港法例《公眾潔淨及防止妨擾規例》第132章附屬法例第4(1)條，任何人將扔棄物，或廢物棄置在公眾地方乃屬違法行為，違例者可被罰款3,000元。

（threads＠stuckinmymin）