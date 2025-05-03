黃金周遊客湧堅尼地城打卡　街坊呻塞路　網民嘆零消費：影完就走

【五一黃金周】內地長假期有大批遊客湧港旅遊，近年不少內地人愛走進非一般景點拍照，其中港島的堅尼地城就是其中一處熱爆打卡點。不過，日前有居住在堅尼地城的街坊上傳照片，大呻發現一群遊客聚集其住所附近拍攝某間在小紅書上爆紅的咖啡店，但人數眾多不但「塞住晒條路」，他們更會走出馬路拍攝，還將個人物品「隨便擺到一地都係」，令本已狹窄的路變得更加難行。



而遊客們並不一定會光顧該間咖啡店，樓主及部份網民指許多人是「零消費」、「影完就走」，無助促進經濟。有街坊表示同樣感到困擾，指該處並非一般景區卻意外成為打卡熱點，「呢幾日特別難過馬路」。



有住在堅尼地城的網民上傳照片，指發現一群遊客聚集其住所附近拍攝某間在小紅書上爆紅的咖啡店。（「lydiaknlx」Threads）

該名住在堅尼地城的女生於5月2日在社交平台Threads發帖，並表示「當你屋企樓下係小紅書打卡勝地」。

咖啡店成小紅書熱評「打卡熱點」

從照片可見，一群遊客聚集在爹核士街及科士街交界位置，拍攝某間咖啡店。雖然該路段已放置了鐵馬，但仍無阻遊客打卡熱情，更有不少人走到馬路上拍攝咖啡店。而如果在小紅書搜索堅尼地城打卡相關資料，便會發現除球場外，該咖啡店亦是特色景點之一，不少小紅書用戶更會不顧安危，走出馬路，以咖啡店作背景拍攝。

有小紅書用戶更會不顧安危，走出馬路拍攝。（小紅書截圖）

有小紅書用戶更會不顧安危，走出馬路拍攝。（小紅書截圖）

不少小紅書用戶以咖啡店作背景拍攝。（小紅書截圖）

樓主透露有警員「企埋出嚟睇住」

樓主在留言區回應網民，指近日打卡的遊客眾多，甚至「塞住晒條路」，又指「已經多人到日日有警車泊喺隔離，然後今日仲要勁到啲警察企埋出嚟睇住佢哋」。

有網民稱不理解他們在拍攝什麼，有人則留言解釋該咖啡店是小紅書上的「港風打卡熱點」之一。有網民指「如果有幫襯，咁都算促進經濟」，但亦有人表示許多遊客沒有光顧，「佢哋齋影，影完就走」。

有網民拍攝到有人為打卡走出馬路。（Threads）

街坊感覺被「滋擾」

有網民就表示該處附近有不少住宅，也並非景區，故對人群聚集感到困擾，「好滋擾，有啲明點解富士山腳間便利店要圍黑布」、「有時明點解日本人咁憎非傳統遊客區嘅打卡風氣」。而樓主亦有留言回應，稱「最慘係佢哋不停影間coffee shop（咖啡店），但零消費，都幫唔到人哋生意」。

有網民指該處到了晚上仍有不少遊客打卡。（Threads）

另外，有網民就上傳其他時間拍攝到該處人群聚集的情況，指該處從早到晚都充滿了打卡遊客，「朝早九點幾出門口已經一堆人，到夜晚都仲未走」；另有網民就指「都慣咗，係呢幾日特別難過馬路」。

樓主解釋：打卡不是問題

不過，樓主也有解釋指「其實打卡唔係問題，但阻到原居民就煩啲囉」，並指出不少遊客拍攝時會將個人物品「隨便擺到一地都係」，包括手袋及雨傘等，「條路已經夠窄，真係S字型咁行都過唔到」。

（Threads）