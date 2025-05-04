疑內地女坐的士車頭擺甫士打卡　懶理後方車輛響咹　阻塞交通惹議

內地正值五一黃金周長假，大批內地遊客湧到香港旅遊，惟部份遊客行為引來港人不滿。有港人目擊，疑似內地遊客於佐敦繁忙的彌敦道，坐在1輛停泊在路邊的的士車頭拍照打卡，現場車輛響咹聲不斷，有阻塞交通之嫌。



有港人目擊，疑似內地遊客於佐敦繁忙的彌敦道，坐在1輛停泊在路邊的的士車頭拍照打卡。（Threads圖片）

該港人於Threads發文指出，周六（3日）晚上8時半經過佐敦香港逸東酒店時，目擊彌敦道對面馬路有疑似內地遊客在1輛停泊在路邊的的士車頭前拍照打卡，留言「剛剛過馬路聽到啲車不停響咹，原來因為家人們咁樣喺繁忙馬路上打卡！」。

疑內地女彌敦道坐的士車頭打卡

影片可見，穿着亮眼鮮黃色衣服的女子坐在1輛的士車頭，穿深色上衣男子站出馬路，拿着相機拍照，行人路上有白衣女子拿着器材打燈。影片聽到有車輛響咹聲，用作拍照的的士後方，緊隨有另1輛的士和巴士，後方的士見前方堵塞，只能扭軚轉線離開。

後方的士見前方堵塞，只能扭軚轉線離開。（Threads影片截圖）

樓主：懷疑畀咗錢架的士

有網民留言問「點解部的士都畀佢咁坐上去」，樓主回覆「我懷疑家人們畀咗錢架的士，架的士係停喺度阻住後面啲車，然後其他車響咹，我一望過去好似拍戲咁，白色衫個女人打晒大光燈，黃衫女彈彈下走去擺pose」。

有網民就留意到的士停在路邊未有打死火燈，擔心其他司機未有察覺而發生碰撞意外，「架的士衰到死火燈都唔打，萬一乜事真係唔抵可憐」。

而的士涉嫌違泊，根據《定額罰款(交通違例事項)條例》，「在不准泊車的地方泊車」，須繳交罰款320元。