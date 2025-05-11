女童麥當勞內嘔吐　家長阻職員清潔拒用垃圾袋　食客怒斥：西太后

弄髒別人地方，還大條道理阻止清潔？有麥當勞食客於網上發文公審1名大嬸家長，任由女童嘔吐在地，更阻止職員清潔，因為女童「未嘔完」和「佢未走」，拒絕職員提供垃圾袋，又表示因不是自己地方而拒絕清潔。樓主忍不住出聲指責「佢哋職員唔係你工人」，大嬸竟笑笑口回應「咁點呀」，樓主無奈說「我忍唔到，有出聲，但敗走，佢無賴指數99.9%，無得搞，西太后嚟！」。



有麥當勞食客於網上發文公審1名大嬸家長，任由女童嘔吐在地，更阻止職員清潔。（Threads圖片）

該麥當勞食客於Threads發文問道：「想問下家長，你哋小朋友嘔，係咪當無事發生？」事緣她在麥當勞新蒲崗大有街分店目擊有大嬸帶着1名女童於麥當勞店內坐下，女童坐在大嬸大腿時，身體不舒服，突然嘔吐，嘔吐物布滿一地。

女童麥當勞內嘔吐

樓主指出，大嬸「唔畀職員立即清潔，因為未嘔完」，職員主動提供垃圾袋，大嬸亦拒絕，只接受職員遞上的紙巾，「太后全程無離開個位，職員有提議佢坐第（二）度，佢都唔郁」，樓主猜測「佢唔想行開，驚死無位坐，坐住咗唔想走」，但就間接令旁邊其他食客移離避開。

樓主指出，大嬸拒絕職員提供垃圾袋。（Threads影片截圖）

大嬸家長阻止職員清潔

樓主不滿指，大嬸不緊張女童身體狀況，「小朋友唔舒服佢都唔緊張，由佢！」，大嬸又表示自己不懂處理，「問返職員點搞，繼續喺度坐」，職員無奈回答「你自己小朋友你先知點搞」，然後大嬸竟然說「個地方唔係佢，佢唔會搞（清潔）」。

樓主說，「太后全程無離開個位，職員有提議佢坐第（二）度，佢都唔郁」。（Threads影片截圖）

食客：職員唔係工人 大嬸：咁點呀

樓主不屑大嬸行為，忍不住出聲指責「佢哋職員唔係你工人，你搞到成地都下（係），仲要理所當然樣」，大嬸竟笑笑口回應「咁點呀」，還一直坐在店內沒有點餐，「佢仲要話佢未走，唔讓位畀職員清潔」。

樓主說，明白「唔舒服無人想，都無怪個小朋友」，但「照顧者態度係咪可以好啲？」，又說「唔好話飲食業態度差，呢個太后態度好好？」、「佢個款慣咗所有嘢下人做，全世界都係佢下人，除咗佢自己！」。

樓主表示，大嬸說「個地方唔係佢，佢唔會搞（清潔）」。（Threads影片截圖）

網民：畀埋袋都要嘔地下

網民留言批評大嬸欠缺衛生、自私自利，「畀埋袋都要嘔地下咩人嚟」、「嘔到一地係好唔衛生，職員畀個袋都唔要，喺度散播細菌病毒啊？」、「佢自己坐喺堆嘔吐物隔籬都唔覺得臭先犀利喎」、「整污糟晒人哋地方，仲要一啲唔好意思都冇，每次見到啲人咁冇修養就躁」、「估計由細到大有工人洗，所以咩都唔識處理」。

有網民則讚賞樓主至少有出聲提點，「呢位拍片者咪態度正確，起碼有出聲提佢，提完佢都仲咁款就真係為老不尊」。