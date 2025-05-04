餐廳廁所提供女性用品會特別加分？貼心服務引發熱議：要多多支持
撰文：聯合新聞網
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現在許多餐廳都有提供貼心服務，獲得不少好評。一名女網友分享，有些店家會提供衛生棉、髮圈、漱口水等貼心服務，大讚「有被照顧到的感覺」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名女網友在PTT以「店家有提供女性用品是加分嗎？」為題，指出不少餐廳以前會在廁所放漱口水、髮油、保濕噴霧。
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現在連咖啡廳都會在廁所放衛生棉，發現近年有不少店家主打服務貼心，坦言
「放這些用品讓她覺得有被照顧到，所以很喜歡」。
貼文一出後，不少女網友都表示
「有衛生棉真的超貼心」、
「看到會覺得貼心」、
「很貼心+1，大多數人應該不會亂拿」、
「有漱口水的也很棒！會想讓嘴巴香香的」、
「覺得有提供衛生棉、髮圈的店家真的要多支持，畢竟現在很多人會把他們的善良當作應該，能拿多少就拿」、
「覺得很貼心加分」。
不過，也有部分男網友回應
「沒有男性用品484性別歧視」、
「男性用品要放啥好？」、
「涼糖每次都被拿光」、
「衛生棉不會被A光嗎？」、
「我是男的我也會用到髮圈，真心感謝」。
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