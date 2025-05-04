內地客窮遊？去食店拒達最低消費：我們不服！　1招擺爛店方慘了

【五一黃金周／香港旅遊／旅遊經濟】「五一黃金周」長假期大批內地旅客來港，卻是「旺才不旺財」？有旺角意式西餐廳負責人於社交平台發文，大呻因人太多嚇怕消費的人，反而導致店舖生意減少，「真係多X謝晒班窮遊」。他舉例，到米線店光顧時遇到一家四口的內地旅客，對方只叫了2碗米線，當店員告知未達「最低消費」要求時，竟怒吼「我們不是乞討的！這樣我們不服！難怪你這店沒有人冷清清！」，並且「賴死唔走」，樓主對此大感煩厭，「頂唔順，埋單即走」。



帖文引來網民熱議，不少人批評該一家四口內地旅客行為離譜，「係咪要全世界就晒佢哋？」、「其實遊客去旅行之前係應該要了解一下當地消費物價水平，再衡量自己負唔負擔得起」。也有網民認同人太多會影響消費意欲，「呢兩日見到旺角塞滿人嘅相都費事出去逼埋一份，自己煮算數。



5月2日，「五一黃金周」長假期大批內地旅客來港，卻是「旺才不旺財」？（潘耀昇攝）

五一黃金周旺丁不旺財？

「五一黃金周」大批內地旅客來港，但消費模式轉變對飲食業有多大影響？旺角1間意式西餐廳負責人於5月4日（星期日）在社交平台theads發文，指「五一黃金周」旺角人山人海，然而是「旺丁不旺財」，很多店舖不但無受惠，反而可能因為太多人「本身消費嘅都怕咗」，大嘆「噚晩（5月3日）6點後，我哋係0客，真係多X謝晒班窮遊」。

旺角亞皆老街成為內地旅客近年新興的打卡熱點。（小紅書圖片）

一家四口內地客光顧米線店

樓主又以米線舖經歷舉例，指5月3日晚上下班食米線，店內「客已不多」，其間有一家四口內地旅客到場，聲浪巨大，「食食下有枱兩大兩細，兩細中有個都十幾歲咁，佢地哋高聲討論食乜，成個場應該完全聽晒」。

內地客拒達最低消費：我們不服！

最終他們點了2碗單餸米線，店員則以廣東話表示未能符合「最低消費」要求，「4人最低消費要$35／人，不夠數，一係你慢慢再睇下（堅持廣東話）」，沒想到這家內地客即時發難，高音怒吼「不會吧！什麽低消？難怪你這店沒有人冷清清！ 我們不服！沒有人這樣子……」。

內地客拒絕支付最低消費，當場發難。（AI生成圖片）

店員聞言讓步，容許只計算3人最低消費，「我就算計你哋3個成人，$105最低消費，其實叫多碗就夠………」，惟內地客中的男子仍然不接受，揚言「我們不是乞討的！這樣我們不服！」。

食店讓步 內地客仍發難

店員見狀無奈，未有再說話，惟這班內地客「繼續坐係度唔走」，重複指「不服」及講「一堆廢話」。樓主不勝煩厭，即時「埋單」離開，「真係好X煩又大聲，然後小編頂唔順，埋單即走」，大嘆「刺激消費見不到，4個人分享1串魚蛋我見到」。

網民看過帖文議論紛紛，不少人批評該一家四口內地旅客行為離譜。（threads截圖）

5月2日，旺角港鐵站在付費區閘機前排隊的絕大部份為內地旅客。（潘耀昇攝）

網民批離譜：係咪要全世界就晒佢哋？

網民看過帖文議論紛紛，不少人批評該一家四口內地旅客行為離譜，「食個米線咋喎？店員都有讓步，計佢3個就算，係咪要全世界就晒佢哋？」、「其實遊客去旅行之前係應該要了解一下當地消費物價水平，再衡量自己負唔負擔得起」。也有人建議解決方法，「同佢哋講有最低消費，都超出佢哋預算，係會大反應嘅，可能老闆可以調整菜單，出半份同全份菜式，就冇咁反感，任何旅客都未必想接受俾人鋸一頸血嘅」。

另有大批網民認同人太多會影響消費意欲，「剌激到本地客都唔想外出消費」、「呢幾日，我都係屋企煮嘢食hea下好過，等過咗呢段時間先出街」、「真，呢兩日見到旺角塞滿人嘅相都費事出去迫埋一份，自己煮算數，仲焗咗個蛋糕，本身諗過出尖沙咀行下」。