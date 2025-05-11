這地方搭短途車！港男公審的士司機圖拒載　網民圍攻：走去搞X人

「香港地搵食艱難」，何必留難的士司機呢？有港男於網上發文公審1名的士司機，批評司機拒載，稱司機要求他乘搭「皇巴士」（落馬洲—皇崗過境穿梭巴士），他堅持要搭的士，司機才「死死地氣開車」，卻一度不起錶，指相信短途到不會跳錶，「都係$25.5㗎啦」，直至中途才肯起錶。



原以為又一拒載「黑的」，不過當網民看過港男所拍的車內對話影片，紛紛同情司機，指出司機起初知悉是短途後，已建議港男去搭剛落客的的士，而非選擇他這輛排隊的士，在港男堅持下，也順應其意開車，網民慨嘆「人哋喺度排幾個鐘諗住拎支大旗出去，你走去搞X人，有冇病啊？」，又質疑港男「一上車已經揸住電話錄影，擺明玩嘢！」。



有港男於網上發文公審1名的士司機，批評司機一度拒載。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

該港男於fb群組「車cam L（香港群組）」發文指出，凌晨時分在皇崗口岸上了1輛綠色新界的士前往落馬洲路停車場，但一上車司機就拒載叫他去搭「皇巴士」，「我堅持一定要坐的士，跟住佢就死死地氣開車，但開咗車又唔起錶，不斷畀說話我聽，落車仲要響咹喺到呠」，聲稱將會向交通部投訴。

港男公審的士司機一度拒載

從港男上載的1段2分53秒影片可聽到，港男甫上車說出欲前往落馬洲路亞潘停車場，的士司機問「搭落客車得唔得呀？」，又說可乘搭「皇巴士」，港男拒絕「唔得呀，我哋要搭的士呀，係呀，唔好意思呀，起錶呀，唔該你」。司機只好開車，惟由於未有起錶，遭港男不斷質問，司機無奈說「唉，唔使啦，都係唔跳㗎啦……都係$25.5㗎啦」。

司機由於未有起錶，遭港男不斷質問，司機無奈說「唉，唔使啦，都係唔跳㗎啦……都係$25.5㗎啦」。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

港男斥的士司機不起錶

港男質疑司機不老實，立即拍下車牌號碼，指出「咁你都要起錶㗎，你唔起錶嘅話你點收錢呀」，司機回應「$25.5囉，得㗎啦總知，最低消費㗎啦」。司機又心平氣和解釋叫港男搭落客車原因，「即係上嚟落客，落完客你掹佢門，跟住落去，一樣㗎咋，明唔明呀，先生，我唔係話叫你搭皇巴再轉的士入去，即係就到就就，就唔到無辦法啦，我哋要下面攞張飛，上山度排隊㗎先生」。

港男質疑司機不老實，立即拍下車牌號碼。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

的士司機：搭落客車唔會貴啲

港男問「我唔係好明點解你唔起錶囉」，司機只好順應其意起錶，指出「即係我頂多係收$25.5，我落唔落都無乜所謂」。港男表示，「短途都要去㗎嘛，係咪先，唔係話短途就唔使去㗎嘛」，司機回答「咪叫你就一就囉，先生，你明唔明呀？即係我哋梗係有我哋嘅苦衷先咁樣做啦」。

司機續說，「車到嚟，我轉頭又要攞過張飛上去，我經已係搵唔到食㗎囉……即係人心肉做囉」。港男堅持指出，「都要做㗎啦，短途你都要上㗎啦」，司機回應「搭落客車搭返的士落嚟又係$25.5，嗰啲車又唔係會貴啲」。

司機解釋叫港男搭落客車原因，「我哋要下面攞張飛，上山度排隊㗎先生」。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民：人心肉做，點解要搭排緊隊嘅車

網民一面倒批評港男故意留難的士司機，「呢次真心覺得的士司機冇問題喎，反而你個X樣就係的士西客」、「畀幾蚊當自己係皇帝」、「以為關於的士啲人就會幫你咩」、「呢個好客氣，又有繼續車你！你點解要為難人呢？仲要擺人上網？」。

有網民指出，「人哋好好禮貌，叫你去坐落客車喎」、「佢講得啱喎，$25.5你去落客嗰度上好過啦」、「正常落停車場會行前幾步去搭落客嗰啲的士」、「個司機都解釋得好清楚，人心肉做，搭落客車唔會貴啲，點解要搭排緊隊嘅車」。

港男問「我唔係好明點解你唔起錶囉」，司機只好順應其意起錶。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

司機說，「搭落客車搭返的士落嚟又係$25.5，嗰啲車又唔係會貴啲」。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

香港法例：的士司機不起錶可判監6個月

不過影片中的的士司機一開車未有起錶確實已觸犯法例，根據《道路交通(公共服務車輛)規例》（第374D章）第49（2）條，的士已被租用時，的士司機須迅即將的士計程錶指示器撥到開始記錄位置，而每當租用已終止，他須迅即將的士計程錶指示器撥回至非記錄位置。任何人無合理辯解而違反第49（2）條，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款$5,000及監禁6個月。