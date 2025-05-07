13年前學生明信片寄失　有心人Threads尋人　收件者現身感動全網

現今科技網絡發達，尋人比以前更方便、成功機會也更大！有網民13年前收到1張寄錯地址的明信片，內容記載着3名香港女生學生時代的美好青春回憶，她日前將明信片放到Threads上嘗試尋人，不久後竟真的引來收件人現身認領。



不少網民驚呼網絡的強大，「Threads真係好勁，真係搵到事主，恭喜事主搵返一樣珍貴嘅回憶」、「黐線，6個鐘之內搵到」，網民又對3名女生10多年來一直保持聯絡，擁有長久難得的友誼大為感動，「最開心係你哋仲係老best」。



有網民於13年前收到1張寄錯地址的明信片，她將明信片放上Threads，最後竟成功尋人。（Threads圖片）

尋人的網民於Threads發文表示，13年前家裏收到1張寄錯了的明信片，由於上面沒回郵地址，故未能寄回給當事人，她當年曾在facebook群組尋人，但未能尋到，之後她就一直將明信片放在家中，未有掉棄，「好無聊咁keep住咗」。

Threads尋13年前寄錯明信片事主

樓主最近「執屋」時發現了該張明信片，由於「聽講Threads最強嘅功能係尋人」，有強大的網絡流量，故她再嘗試發文尋人，想找出明信片中的3名女生，「有冇人識得Jody同佢個老best XXX & Mandy呀？想畀返張postcard佢哋」。

寄信的女生問朋友Jody「做晒功課未」，又表示羨慕Jody每天去Mandy家一起做功課和玩耍。（Threads圖片）

明信片內容學生閒話家常

從樓主上載的照片可見，明信片於2012年8月從美國加州卡斯特羅谷（Castro Valley）寄出，內容是學生的閒話家常，寄信的女生問朋友Jody「做晒功課未」，又表示羨慕Jody每天去Mandy家一起做功課和玩耍。

樓主：想知佢哋做晒功課未

樓主猜測，「見佢寫暑假要做文學功課，我估佢喺2012暑假應該係升F5？又去旅行又日日去Mandy屋企玩，應該唔似升F6」，又笑言「想知佢哋做晒功課未」。

沒想到人海茫茫下，依靠網絡強大的流量，引出收件人Jody現身感謝樓主。（《女人俱樂部》劇照）

收件人Jody現身感謝樓主

沒想到人海茫茫下，依靠網絡強大的流量，13年後竟然引來Jody的中學同學發現帖文，幫忙聯絡，指出2012年應是升中五的時候。Jody隨後現身感謝樓主多年來一直收藏着明信片，表示當年寄信的朋友同時寄出了多張明信片，「個個都收到得我冇」，又笑言「暑假去人屋企抄功課是必須的」，更說不單與中學朋友有聯絡，「我而家住緊喺佢屋企」，Jody亦與樓主聯絡交收明信片。

網民對3名女生10多年來一直保持聯絡，擁有長久難得的友誼大為感動，「最開心係你哋仲係老best」。（《女人俱樂部》劇照）

網民：Threads尋人真係好勁

網民紛紛留言驚呼，「Threads尋人真係好勁，唔夠半日已經喺人海中搵返，好癲」、「大癲！世事真奇妙！」、「原來事主太年輕唔用fb，但用Threads（恭喜搵得返事主）」，又讚賞「樓主真係好心又好人，keep住張postcard咁多年去尋人」、「唔關自己事樓主都keep咁多年，勁！」。

有網民就關注明信片內容，「『一個有錢到不得了嘅佬』，形容好好笑」、「入面啲字，啲『lor、/__\、=_=xd』完全係我年代，好親切」、「好青蔥歲月啊」，又表示10多年來仍有聯絡並不容易，「3個同學仍有聯絡都唔易」、「可愛位係搵到之餘，3位仲fd緊」。