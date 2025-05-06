好心做壞事？內地獨臂女把盲道畫成彩虹之路　視障者：反而看不清

盲道還是障礙道？彩虹盲道，到底是暖心關愛還是安全隱患呢？



早前，一條條色彩斑斕的盲道出現在全國多個城市的街頭。短短一百米原本單調的黃色盲道，被市民和志願者們畫上了各種創意塗鴉，為盲人鋪出一條「彩虹之路」。

這場行動的發起者是一位來自浙江麗水的獨臂女孩方寸心，她希望通過這種方式讓更多人關注到盲道，從而減少佔用盲道的行為。

浙江麗水的獨臂女孩方寸心希望通過為盲人鋪「彩虹之路」，減少盲道被佔用的問題。（微博影片截圖）

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從一開始的一個人畫，到後來一群人畫，出發點本是想用看得見的色彩，畫看不見的方便。

但評論區卻兩極分化，有人感動：

「用看得見的顏色換看不見的温暖」

「這件事確實讓更多人注意到盲道被佔問題了」



但也有人怒斥拿弱勢群體搞行為藝術：

「塗鴉只會干擾盲道的辨識度！」

「盲道並非只給盲人使用，這操作，就是給視障人群添堵！」

「這種顏料，真的不會讓人打滑嗎？」



一位視障人士表示：

我們靠顏色對比和腳下的觸感來識別盲道，如果顏色太花哨，可能會影響判斷。

不出意外，網友實地拍攝塗鴉過的「彩虹盲道」，依舊被停滿車輛。

東京澀谷站前的Scramble Square大樓2樓的通道上，也有一段「彩色盲道」。發起者阿部佑紀保留兩側的黃色帶條，在功能不變的基礎上進行圖畫，最後再刷上防滑層。

東京澀谷站前的Scramble Square大樓2樓的通道上，也有一段「彩色盲道」。（shibuyabunka.com）

發起者保留兩側的黃色帶條，在功能不變的基礎上進行圖畫，還刷上了防滑層。（shibuyabunka.com）

築波市曾推出過名為shikAl的項目，面向視障人群的導航系統。只需掃描盲道上的二維碼，即可在地鐵站內無障通行。

在這場爭論該用黃色還是彩虹中，或許更該問問：為什麼千萬米的盲道，最終成了「障礙賽跑道」？那些被井蓋、石墩、樹坑切割的支離破碎的盲道、那些常年被車輛佔用的通道、100米盲道為躲井蓋需拐7個彎、躲過了腳下，躲不過空中的障礙……

內地的盲道如同「障礙賽跑道」。（微博圖片）

內地的盲道如同「障礙賽跑道」。（微博圖片）

彩虹很美，但視障人群更需要的是一條真正暢通無阻的路，當有一天，盲道不再需要靠鮮豔色彩來引人注目，那才是社會文明真正的進步。

在此之前，最該做的，是先讓現有的盲道「活」起來——清除障礙、規範管理，讓每一米盲道都能切實發揮作用。畢竟，最好的關懷，是讓特殊需求回歸普通日常。那麼，你們怎麼看？

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