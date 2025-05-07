香港快運5歲童踢凳惹不滿│港媽憂留童年陰影要乘客道歉：當我盲㗎

小孩乘搭飛機時可能難以「坐定定」，如騷擾到其他客人，同行父母理應制止。惟網上流傳1條影片，顯示香港快運1班由日本沖繩返港的航班在飛行途中，相信有1名5歲男童不停踢向前座女乘客的椅背，甚至唱歌和伸手騷擾對方，惹來對方表達不滿，結果導致2批乘客發生口角。後座港媽全力為兒子護航，直斥對方「你當我盲㗎」、「你知唔知咁鬧到一個小朋友喊晒，幾大傷害」，前座女子反駁「你踢足全程，你話1句無（踢凳）就無，ok㗎啦！」 ，港媽丈夫卻指「如果你覺有，可以同機長反映，同空姐講」，港媽更要求「你同佢say sorry呀咁」。



1名自稱是捱罵女子的丈夫在網上留言，指當時根本沒有責罵該名男童，太太全程只是向他反映情況，「佢（男童）係咁踢，之後又玩iPad開聲，又用嚟彈琴，2母子喺度唱歌」，「開張餐枱玩玩具，又開又閂，最後佢爬上個窗，隻手整到我太太」，結果才會引發今次事件。



其他目擊事件的旅客亦留言補充，指該名港媽一度強調「有本事你咪上網公審我囉，我先唔驚你，恰我個仔」。至下機前20分鐘，港媽更擁抱兒子，重申「無論如何，媽咪都會企喺你嗰邊」，目擊乘客形容港媽「跟住啲眼淚浪下浪下」，當時自己「笑到X街」。許多網民亦指「求仁得仁，𠵱家公審佢」、「生仔要考牌」、「小朋友大個就踢人」。



港媽連續2次向前座女乘客表示「你當我盲㗎」，甚至認為「你知唔知咁鬧到1個小朋友喊晒，幾大傷害」、「5歲小朋友」。（Threads影片截圖）

港媽︰你知唔知咁鬧到一個小朋友喊晒，幾大傷害？

樓主在Threads上載該條影片，長約20秒，顯示2批人坐在前後座位，該名港媽連續2次表示「你當我盲㗎」，甚至直斥「你知唔知咁鬧到一個小朋友喊晒，幾大傷害？」、「5歲小朋友」。前座捱罵女子反駁「得啦，得啦，係啦，係啦！你踢足全程，你話1句無（踢凳）就無，ok㗎啦！」 ，後方另1名相信是港媽丈夫的男子亦發聲，指出「如果你覺有，可以同機長反映，同空姐講」，港媽更要求前座女子「你同佢（男童）say sorry呀咁」，影片便結束，全段影片未有聽到小孩哭聲，亦不見該名男童哭泣。

樓主目擊港媽護子︰無論如何，媽咪都會企喺你嗰邊

樓主其後多次留言補充內情，指當時由沖繩飛返香港，形容「好恐怖，（遇到）歇斯底里嘅香港大媽」，其5歲兒子「係咁踢前邊，伸咗手去前邊」，樓主「聽到佢老公明明見到佢整到人哋，仲問使唔使say sorry」。當前座女乘客反映兩句，港媽立即崩潰咆哮，甚至明言「有本事你咪上網公審我囉，我先唔驚你，恰我個仔」。空姐其後聞訊趕至了解，要求「小姐你冷靜啲先，冇啦？ 」。而下機前20分鐘，港媽擁抱兒子，重申「無論如何，媽咪都會企喺你嗰邊」。

樓主在留言表示自己「笑到X街」，認為「個家長直頭唔出得街…佢好彩唔係起飛嗰時咆哮，如果唔係就拉得」，同時上載該對父母和男童的照片。

前座捱罵女子反駁，但而相信是港媽丈夫的男乘客亦發聲，指出「如果你覺有，可以同機長反映，同空姐講」。（Threads影片截圖）

自稱捱罵女子的丈夫現身 重申︰冇鬧過小朋友

1名自稱是捱罵女子的丈夫現身留言，指出他和妻子「冇鬧過小朋友」，妻子全程只是向他反映情況，「真係頂唔順，佢係咁踢，之後又玩iPad開聲，又用嚟彈琴，2母子喺度唱歌」。他們一直都沒有出聲責怪男童，惟其後男童「開張餐枱玩玩具，又開又閂，最後佢爬上個窗，隻手整到我太太」，因而引發口角。

留言者表示自己和妻子「都唔想同佢嘈」，但只是該名港媽「爆喊話（畀）全程（航機乘客）聽…係我哋屈佢個仔」，對於遭港媽指罵及要求道歉，人夫無奈表示「好彩有證人，不過我最鍾意佢阿媽話『佢冇做過』，嗰吓真係無敵！」。

港媽要求前座乘客向兒子道歉，「你同佢say sorry呀咁」。（Threads影片截圖）

網民︰被人踢仲要人道歉？

大量網民留言批評港媽和其丈夫行為，「你只是個孩子」、「惡人先告狀」、「被人踢仲要人道歉？」、「對唔住囉，被你個仔整到，我仲咁多嘢講」。

《香港01》已就事件向香港快運查詢，正等候回覆。

（綜合）