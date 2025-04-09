打尖？迪士尼婦疑「扮抓亂跑小孩」越過排隊人群　被批插隊斥無品

【香港迪士尼樂園／插隊】日前有台灣旅客到訪香港迪士尼樂園，卻遇到1名女子疑似插隊，對方任由同行女童在遊樂設施中不斷越過人群，她則緊追其後，兩人一直向隊頭方向前進，質疑對方「假裝為了抓住亂跑的小孩，一直超過隊伍」。樓主曾出言指責，「你怎麼一直插隊？」，前方排隊的人才意識到女子插隊，紛紛出言批評，女子不敵眾人壓力，才停留在隊伍中排隊。



許多網民都批評女子「教壞細路」，「看到她左手有推孩子的動作，根本是示意孩子￼向前跑」、「不想花時間就買快速通關」、「這種要全部人一起出聲制止，她才會羞愧」。有人不解其他人為何未有開聲指責，「太多人不出聲，就令慣犯繼續！」，樓主事後回覆指「她走得太自然，很多人沒發現，加上隊伍排蠻快的吧」。



有台灣女生來香港迪士尼玩樂時，目睹有女子疑假裝捉住小孩，趁機越過人群並插隊。（threads影片截圖）

台女遊香港迪士尼 斥遭婦人連幼童插隊

「就是要讓你感到慚愧！僥倖女」，涉事女遊客氣憤不已，在threads帳號上傳多條影片，分享她日前到香港迪士尼樂園遊玩，並於其中1個遊樂設施遇到有女子攜同小孩，不斷穿過正在排隊的人群，疑似插隊，對此極為不滿遂發帖公審對方，「讓大家看看什麼叫做自然的插隊」。

女童越過排隊隊伍向前跑 女子緊追其後

影片所示，樓主當時正排隊等候玩小小世界，其間有女子攜帶年幼女童不斷於隊內的人群中穿插，女童一直向前跑，女子則緊追其後，越過人群。兩人之後不斷向隊頭方向前進，令樓主質疑她「假裝為了抓住亂跑的小孩，一直超過隊伍」。

女童一直向前跑，女子緊追其後，越過人群。（threads影片截圖）

女童一直向前跑，女子緊追其後，越過人群。（threads影片截圖）

片中顯示，曾有排隊人士對女子從後上前，投以詫異目光。（threads影片截圖）

兩人不斷向隊頭方向前進，樓主因此質疑女子在插隊。（threads影片截圖）

台女不忿出聲指責：你怎麼一直插隊？

片中可以聽到疑似樓主和同行友人發聲，當眾指責女子插隊，「你怎麼一直插隊？」、「你本來在我們後面不是嗎，幹嘛一直插隊？」，女子則望向女童，並以對方為藉口，稱「孩子嗎」，疑想表達女童橫衝直撞，才會一直往前走試圖抓住小孩。

樓主續稱，她最後對女子舉起大姆指，揶揄對方「你很會插隊哦」，當時在前方排隊的人才意識到女子插隊，紛紛出言批評，最終女子不敵眾人壓力，才停留在隊中排隊。

樓主不滿對方插隊，偕友人出言指責「你怎麼一直插隊？」。（threads影片截圖）

網民批女子插隊劣行：在小孩面前做最壞示範

片段引來台灣、香港網民怒斥片中女子「做壞榜樣」，「在小孩面前還插隊，做最壞示範」、「看到她左手有推孩子的動作，根本是示意孩子向前跑」、「不想花時間就買快速通關」、「小孩被她當作是插隊工具」、「這種要全部人一起出聲制止，她才會羞愧」、「人不要臉天下無敵」、「我小孩不敢插隊，因為他只要往前跑，我就跟他說：『不玩了不排了，不懂尊重別人還想玩啊』，從此我小孩都不敢離開我半步」。

有人疑惑為何其他排隊人士未有發現或開聲指責，「為何其他人都會讓給她？不介意被插隊嗎？」、「太多人不出聲，就令慣犯繼續」、「感覺是大家以為她在追小孩，就很自然的過去」。樓主回覆，「她走得太自然，很多人沒發現，加上隊伍排蠻快的」。

網民提議以下方法 避免被人插隊

有網民建議為免被插隊，可以採用以下方法，「排隊記住和朋友左右一齊站，伸手扶着鐵欄，不要怕尷尬，因為插隊都不尷尬」、「我試過用腳欄住，要過就喺我腳下過，那個媽媽一直說要找小孩，我話：『呢度係迪士尼，又在欄杆裏，不會走失的』，結果小孩在前面站着等她」，或可求助工作人員，「他們就得重新排隊」。

（threads＠lora.9208）