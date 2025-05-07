陌生男上門收數！港男家門被貼「欠債還錢」　驚見債仔竟是舊同學

誤信友人竟惹出麻煩？近日有港男在網上發帖，稱他及家人均不曾向財務公司借錢，早前卻遭陌生男子登門追債；而從男子張貼在其家門外的追數紙張可見，上面寫的欠債人名稱竟是他昔日同學的姓名。港男透露多年前曾將住址告知該同學，懷疑對方現利用其住址借錢，而債主未有查清實情就上門追數，令他遭受無妄之災。



有網民推斷樓主同學利用其住址借錢後欠債不還，故建議樓主報警處理及向財務公司說明狀況，亦有人表示「帶眼識人」、「真係唔好亂畀地址人」。



有港男發帖稱早前無端遭陌生男子登門追債，質疑對方未有查清欠債人身份便上門。（threads影片截圖）

該網民於5月6日在社交平台Threads上傳家門外的監控畫面，表示於2024年11月1日，有1名陌生男子「私闖民宅」，疑未查清欠債人身份便上門討債。從影片可見，1名身穿藍色上衣的男子在樓主家門外張貼多張寫了字的紙張，然後取出手機疑似拍攝他留在樓主家門外的「傑作」，最後才轉身離去。

陌生男子在樓主家門張貼多張紙張。（threads影片截圖）

家門被貼「欠債還錢」 上款驚見舊同學姓名

樓主指該名男子「突破管理處的包圍」在其家門外張貼紙張，上面寫着「欠債還錢」。樓主甚是氣憤，因為他並非欠債人，且更發現紙張上面的名字是昔日1名同學的姓名。他透露多年前曾將住址告知該名同學，故懷疑該同學如今利用他的住址借錢。

樓主先批評管理處不作為，容許陌生人未登記就上樓，「其實個管理處開門畀條友上，跟住話咩每日太多人核實唔到」；隨後他又指責該名男子「未證實就去搞其他人屋企」，故上傳監控影片公審對方。

男子取出手機疑似拍攝他留在樓主家門外的紙張，最後才轉身離去。（threads影片截圖）

男子取出手機疑似拍攝他留在樓主家門外的紙張，最後才轉身離去。（threads影片截圖）

帖文引起網民熱議，有網民建議樓主「抄低看更個名，管理層個名，同佢哋個牌嘅號碼，去警署投訴佢哋，再去警署告呢間財仔擅闖私人地方」，而樓主就回應「財仔喺管理處無登記，差佬話追唔到，叫管理公司給監視畫面，管理公司最後都無畀到，然後不了了之」。

網民勸：唔好亂畀地址人

亦有網民認為事件起因是樓主同學刻意利用樓主的住址借錢後欠債不還，故懷疑對方違反使用虛假文書罪，建議樓主報警處理及向財務公司說明狀況，「關個收數嘅咩事？人哋跟order做」、「個同學拎你地址當自己嘅去借錢，報警搞返佢」、「你試下打去財仔到同佢交涉話無此人兼講明會報警，同埋會投訴去放債人牌照組先」；另有人就表示「帶眼識人」、「真係唔好亂畀地址人」。

另有網民就留言稱曾遭財務公司半夜致電追數，後來對方才知道弄錯了。（Threads）

網民分享曾有類似經歷

此外，有網民就分享類似經歷，「好多好多年前我都試過！貼到成層樓走廊都係粗口，係上手租客的債務，鄰居仲驚過我，跟住我打佢哋留低嘅電話號碼講返實情，就冇再來了」、「我就試過咁嘅情況，半夜三更打電話嚟鬼殺咁嘈，畀我鬧到佢狗血淋頭，最尾我問佢，你知唔知我貴姓佢先知道搞錯，而家啲人真係懵㗎」。

（Threads）