禽獸！外父患病住院　女婿凌晨闖入屋性侵外母　求減刑遭法官打臉

台灣發生女婿性侵外母風化案。台南1名女婿對外母暗生非分之想，竟趁外父生病住院期間，偷偷闖入屋內性侵外母。禽獸女婿事後被控，竟透過律師表示自己認罪態度良好，請求減刑，但遭法官拒絕，裁定「侵入住宅強制性交」罪名成立，入獄7年2個月。



蔡男趁外父生病住院期間，偷偷闖入屋內性侵外母。（示意圖/gettyimages）

被告曾做貨車司機 月薪達7萬新台幣

台媒於今年5月報道，案件在台南地院審理，蔡姓男被告和妻子結婚後，育有1名小孩，蔡男過往擔任大型貨車司機，每月收入大約6至7萬新台幣（約1.5萬至1.7萬港元），在台灣算是高薪族。

趁外父住院 被告闖入屋性侵外母

豈料蔡男暗裏垂涎外母美色，2024年5月凌晨3時許，趁外父生病住院，偷偷駕車前往外母住所，蔡男闖入屋內，見到外母正在房內休息，竟然將她壓制，動手脫去對方衣物性侵得逞，繼而駕車逃走，外母受辱後報警求助。

受害女子事後拒絕和解。（示意圖/gettyimages）

淫狼離婚收場兼入獄7年2個月

蔡男被捕後離婚收場，同時承認罪行，希望和前外母達成和解，卻遭對方拒絕。雙方和解失敗，辯方律師稱被告認罪態度良好，請求法官減刑，但法官經審理後，認定被告為了滿足個人性慾，嚴重違背人倫秩序，侵入受害人住宅伸出狼爪，令她有難以抹滅的心理創傷，沒有空間減刑，考慮到雙方社會地位和經濟情況等因素，裁定「侵入住宅強制性交」罪名成立，判處被告7年2個月有期徒刑，全案仍可上訴。

（綜合）