丈夫付主要家庭開支再給家用$XXXX！無業妻嫌少想離婚　網民狂轟

全職家庭主婦該如何計算「薪酬」？有人妻在網上表示，丈夫是家中經濟支柱，「供樓水電煤雜費、出街食飯都係佢畀晒」，但對方只會給予5,000元家用，她大呻「又要買下日用品又要做家務」，連最低工資都未能達到，慨嘆「真係想離婚」。



大量網民留言指該名人妻身在福中不知福、「離婚連5,000蚊都無埋」、「離婚之後會多啲錢？」、「有家用仲嘈？咁你可以出去做嘢架，有家用就知足啦，雜費又唔係家用入面，佢淨係畀你用」，但亦有人認為5,000元家用的確不多，甚至稱「工人都高人工過你」。



樓主指丈夫負責供樓，承擔全家水電煤和雜費，「出街食飯都係佢畀晒」。（示意圖/gettyimages）

丈夫給予5,000元家用 承擔大部份家庭支出

樓主在facebook群組「十萬個惡頂老公的惡行」發文大呻，表示丈夫負責供樓，承擔全家水電煤和雜費，「出街食飯都係佢畀晒」，但只會給5,000元家用，自己需要購買日用品和做家務，「老公畀5,000蚊家用係咪少？」，認為「連最低工資都冇」，令她慨嘆「真係想離婚」。

樓主不滿丈夫只給5,000元家用，甚至稱想離婚。（示意圖/gettyimages）

網民︰咁嘅男人仲可以喺邊度搵？

不過，許多網民認樓主的丈夫是好男人，「你咩都唔使畀，其實嗰5,000係零用錢」、「咁嘅男人仲可以喺邊度搵？」，對於樓主不心足想離婚，有人表示「支持，放過個男人」。

（facebook群組「十萬個惡頂老公的惡行」）