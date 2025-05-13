出國旅遊找對旅伴很重要，若抵達機場才發現突然增加旅伴也會相當困擾。



一名網友和老婆去東京自由行3天，老婆聊天時有透露給女同事，沒想到女同事居然買了同班機甚至連酒店都訂在隔壁，令他相當傻眼不禁直呼「行程毀了」。

東京自由行驚悉「老婆女同事」訂同一班機及隔壁酒店 後續更崩潰（01製圖）

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一名網友在臉書社團「匿名2公社」發文，他和老婆買了機票要去東京自由行3天，老婆聊天時有透露給女同事，沒想到竟在機場遇到對方，女同事不僅買了同班飛機及訂了他們隔壁的酒店，甚至還帶著67歲的媽媽。由於同事母女兩人都沒去過日本，媽媽更是沒搭過飛機，於是想跟著他們走，令他相當無奈：

我們的行程確確實實的毀了！毀了！

網友紛紛表示：

「這是什麼鬼故事，也太扯了吧」

「所以，我都是要回家時才po去哪兒玩！請假時都說，我家有一點點事要辦」

「同事的媽媽沒坐過飛機，為什麼馬上就可以變出護照」

「第一天就算了，第二天凌晨四點起床偷跑」

「扯爆，誰外遊會先跟同事講詳細班機跟酒店資訊？還可以臨時全部都訂到，情報人員嗎」

「照常理來說這個一定是你老婆有答應，只是不敢跟你說」

「同一班機同一間酒店……下次別說那麼詳細了，這種人好可怕，自己不做功課那就找旅行社，這根本逼著你們做導遊嘛」



有網友則認為，原po可以選擇拒絕：

「毀了行程的是自己，別牽拖可以拒絕」

「重點你老婆有學到教訓了嗎？結果下一次又這樣」

「就拒絕啊！自己不拒絕有什麼好說的？而且班機時間、酒店你老婆一定講得很清楚，同事才能瞭若指掌啊」

「真心建議ㄧ定要拒絕，不要因為一時的心軟就答應，不然後悔的就是自己了」

「完全沒說，光這點就很不尊重人，直接拒絕吧」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】