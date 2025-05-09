港女拾銀行失卡放進郵箱惹熱議　網民斥幫倒忙：郵局非失物認領處

若拾到失物，應盡快交去警署！有港女日前拾到1張銀行失卡後放進港鐵站郵箱，並於網上公告事件，盼失主留意到帖文，知悉銀行卡下落。結果引來另1名港女轉發批評，指斥原帖主未有遮蓋銀行卡上個人資料就拍照放上網，又擔心放進郵箱反而更難尋回，並指出郵局並非失物認領處，批評「呢啲真係叫幫倒忙」。



有網民表示，若拾到銀行卡等失物，可直接交去銀行或警署。而香港郵政就曾於社交網站發文提醒，郵筒用作寄信，切勿放入其他物品，「大家緊記唔好將其他物件，無論係電話、證件抑或係銀包，放入郵筒呀！當你執到財物，盡快將佢哋送到附近嘅警署！」。



有港女日前拾到1張銀行失卡後放進港鐵站郵箱。（Threads截圖）

有港女於Threads發文表示拾到1張銀行失卡，照片可見，她將銀行卡放進港鐵站郵箱中，但未有遮蓋卡上個人資料。她於帖文寫道，「關先生，我真係唔得閒幫你交去警署，都唔得閒去銀行，因為我趕住返學考試，我已經掉咗落信箱，希望滙豐職員快啲聯絡你」。

港女拾銀行失卡放進港鐵站郵箱

有另1名港女其後截圖轉發，批評道「大癲，關先生真的多得你唔少，已firm唔會拎得返張卡rip，張卡資料冇遮show晒資料畀人睇，郵局係攞嚟寄信唔係失物認領處，唔識fact check？呢啲真係叫幫倒忙」。

有另1名港女其後截圖轉發，批評「張卡資料冇遮show晒資料畀人睇，郵局係攞嚟寄信唔係失物認領處」。（Threads截圖）

未遮蓋銀行卡資料遭網民批評

不過由於樓主截圖轉發時，也未有遮蓋銀行卡資料，故引來原帖主留言指出「你而家都同我一樣，成為分享佢個人資料嘅一員，anyway I'm sorry」，原帖主亦表示已刪除帖文，又稱「卡主已經搵咗我」。

樓主於留言處道歉說「我明我cap得唔好就咁擺上嚟」，指出「發po原意唔係要share人哋資料，而係事主處理方式，你太忙大可以交畀地鐵職員幫手，就算真係要放郵箱度都包返好先寫返先？Btw張相好低清我冇zoom近，請問真係會睇得到（個人資料）嗎？」。

有網民留言說「邊睇到呀？我睇唔到喎」，樓主回覆「咪係，關生不會蠢到用返原卡number啦」，認為會「即刻凍結呢張，辦返張新」。

樓主認為，「關生不會蠢到用返原卡number啦」，認為會「即刻凍結呢張，辦返張新」。（資料圖片）

網民：唔得閒就唔應該幫人執起

其他網民批評原帖主，「最好笑係佢唔得閒又要執，唔執好過執」、「唔得閒嘅話一開始就唔應該幫人執起」、「其實最啱嘅做法就係張卡剩係show名+卡no.頭幾個號碼，其他嘢全部遮晒佢，佢成張卡咁po出嚟的確戇X」。

有網民表示，「最奇怪係唔交畀MTR啲職員但掉落郵箱」，有人回覆說「如果非MTR範圍執到，啲職員未必受理」 ，亦有人認為「其實張卡唔見咗咁耐，正常人都已經cut咗加開新卡，點會仲去拎」。

有網民表示，「我記得以前老師教過，執到身份證但又拎唔到去差館的話，可以扔入郵筒」。（資料圖片）

網民：做個好心都要俾人批鬥

有網民指出，原帖主本意是想幫人，即使用錯方法，也不應苛責，「不想被壞人執咗去碌卡」、「而家啲人真係黐X線，做個好心都要俾人批鬥，係呀佢的確揀咗個唔係幾好嘅方法，但係始終都係一片善意，而且信用卡CVV都冇影到，都仲有一道防線」、「明明佢可以當睇唔到，行咗去，但係佢拎去郵局（郵箱），佢出發點係好，只係唔識處理，可以話畀佢聽下次唔好咁做，但唔應該批評佢，咁樣只會搞到香港人更加冷漠」。

有網民指出，拾到失物應交去警署。（資料圖片）

網民討論拾到失物應交去何處

有網民就討論若拾到失物應交去什麼地方是最好，有部份網民說可以掉進郵筒，「我記得以前老師教過，執到身份證但又拎唔到去差館的話，可以扔入郵筒」、「抌落郵箱都係去警署或者銀行，冇理由叫人哋袋住喺身」、「我之前有唔見嘢都係人哋掉入郵筒，過兩日我就收到警局send email畀我攞返失物」。不過就有網民批評，「加重郵局職員不必要嘅負擔」、「唔知由幾時開始啲人執到失物就會抌落郵筒，郵差真係多得班人唔少」。

有網民指出應直接交給銀行或警署，「其實最好嘅做法就係交畀銀行或者警署，佢一定會搵到失主，咁就真係幫到人，唔係幫倒忙」、「慳時間做法係抌落嗰間銀行嘅支票箱，最穩妥方法係直接送去是但一間分行」、「上次執到卡打畀銀行 佢話因為認證唔到身份，所以冇咩做到，叫我搵個櫃員機食咗張卡佢就得」。

香港郵政曾發文提醒市民，拾到失物不應放進郵筒，正確做法是交去警署。（Instagram截圖）

香港郵政：勿將失物放進郵筒 應交去警署

香港郵政於去年10月曾於社交網站發文指出，「提提大家，郵筒係用嚟寄信㗎！所以大家緊記唔好將其他物件，無論係電話、證件抑或係銀包，放入郵筒呀！當你執到財物，盡快將佢哋送到附近嘅警署！咁樣失主先可以去攞返件失物㗎！」。