丈夫為供養夫家拒買樓！大小姑免責過得富貴　妻不忿攤牌後續慘了

顧家雖是好事，但如果結婚後只專注照顧原生家庭而待薄妻兒，恐怕好事變壞事。台灣1名人妻在網上訴苦，指丈夫婚後繼續向父母給予重金家用，相反其姊妹完全不用給錢，其父母甚至將家用轉贈2名女兒，缺錢時卻只會向兒子索錢。人妻指大小姑生活過得不錯，住大屋買靚車兼經常出國旅行，還經常回娘老家蹭吃蹭喝，全都是丈夫出錢，因此他要承擔經濟壓力，導致不願意買樓，「小孩子也不願意讀太貴學校，說沒錢，也不太想生第2個」。人妻不忿如此狀況，決定向丈夫反映問題攤牌，惟反被丈夫批評她太計較，甚至「每次有經濟壓力時 ，就會兇我和小孩」，最後更明言如果要求其他人攤分家用「就離婚」，小孩歸給女方。



許多網民亦替樓主感到委屈，留言指「小孩願意給妳，不跟你搶，你就直接離一離」、「你如果想離婚，我舉雙手贊成」、「標準懦夫，自己都要餓死了，還顧及其他廢物」。



樓主指丈夫向父母給予重金家用，相反姊妹完全不用給錢，而其父母甚至將家用轉贈2名女兒，缺錢時只會向兒子索錢，所以大小姑一家生活過得不錯。（示意圖/gettyimages）

丈夫給予大家用 大姑小姑不用給

樓主匿名投稿至facebook專頁「靠北婚姻」，表示與丈夫結婚6年，老爺和奶奶已經退休，主要依靠2名兒子給予家用過活，但2名女兒不用給家用，「變成先生的錢當作大小姑一家子的食糧錢，但偏偏對方每個人日子都過得不錯」，例如在日式五星級舉行抓周習俗，1次花費5萬新台幣（約1.2萬港元） ；大姑兒子平均2至3個月去1次日本，小姑自稱經濟狀況一般，但仍然租大屋，每個星期出去消遣，小姑女兒貸款買樓和駕駛Tesla，小姑的孫子更入讀全美幼稚園，學費不低。

當中大姑「解釋」不會給家用的原因，原來是其派遣工作不穩定，她亦「不願挑戰一些比較難的工作」，丈夫和兒子亦不會向她交家用。大姑小姑一家更經常返回娘家蹭吃蹭喝，「平常就一堆飯菜水果，逢年過節就臘肉香腸，1人10顆粽子」。

樓主指丈夫「每次有經濟壓力時，就會兇我和小孩」。（示意圖/gettyimages）

免費住外父外母單位 夫不願置業

樓主指丈夫「每次有經濟壓力時，就會兇我和小孩」，明明樓主可以外出工作，但丈夫不允許，目前一家人住在樓主家人提供的單位，不用交租，家人原意是住5年儲錢買樓，但5年過後，丈夫覺得樓價太高，不願意置業，「也沒有要付房租意思，小孩子也不願意讀太貴學校，說沒錢，也不太想生第2個」。

樓主反映問題被批太計較

樓主曾經反映問題，但丈夫認為她太計較，但明明是大姑小姑自私自利，家人每次缺錢就明示樓主和丈夫幫手，老爺和奶奶「哪裡病痛要開刀需要用錢」，但不會向其他兒女求助，其他人亦扮作不知，「如果公婆去要錢，幾千塊也不願意給」。

樓主忍無可忍向丈夫攤牌。（示意圖/gettyimages）

樓主攤牌︰便宜那些自私又懶惰的人

樓主忍無可忍向丈夫攤牌，指出「不希望我們家人及小孩的犧牲，是便宜婆家那些自私又懶惰的人，然後他們每個人日子過比我們都好」，就連保母和托嬰費用都不捨得支付，令到樓主獨力照顧小孩。樓主指自己的父母一直幫助他們存錢，甚至幫手照顧小孩，讓丈夫安心加班，「而不是讓你去供應那些好手好腳愛來蹭飯，又不願意付出的人」，如果丈夫「不請她們一起分擔，哪天我看到受不了，我就會自己去和他們說」。

丈夫明言要其他人分攤家用就離婚

丈夫明言外父外母「要多少，他給」，但樓主如果要求大小姑及其他人分攤家用，「就離婚，說小孩也給我」。事後丈夫與外父外母商討「用大約行情4折給租金」，甚至提及離婚。

丈夫明言，樓主如果要求其他人攤分家用「就離婚」，小孩歸樓主。（示意圖/gettyimages）

網民︰離吧！下一個會更好

大量網民同情樓主情況，留言指「離婚談好贍養費，小孩跟母姓，這種老公可以去吃大便了」、「廢物老公，會說孩子給妳，已經說明他根本不在乎有沒有你們的存在，離吧！下一個會更好」、「男人寧願離婚也不要小孩，這是看不起你敢離婚，不離一輩子都會被拖累」。

（facebook專頁「靠北婚姻」）