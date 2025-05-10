公屋夫出軌有巴辣小三！妻憂被暗中刪戶籍「出街瞓」　房署咁規定

丈夫出軌已是慘痛，妻子若被趕出家門就更可憐！近日有網民發帖稱得知住在公屋的女友人與丈夫婚姻觸礁，而對方丈夫出軌，在外有「巴辣雞小三」，或正密謀申請離婚。該名人妻擔心丈夫「暗中交咗文件畀房署」，將她從公屋除名，因憂心會被趕出家門落得「出街瞓」的下場，思慮憂懼以致患上抑鬱症。網民隨即為樓主解難，指就算是公屋戶主，亦「不可以單方面取消戶籍，因為房署要被取消者簽署」。



根據香港房屋委員會「刪除家庭成員戶籍申請書」資料列明，戶主可申請刪除已不在單位內居住的成員或已離世成員的戶籍，除了已離世者，被刪除成員須在申請書上簽署已示知悉、同意。換言之，戶主未經家庭成員同意，不能暗中刪除對方戶籍。



有網民稱其住在公屋的朋友因丈夫有小三，故擔心身為戶主的丈夫會單方面提出離婚，並裏將她的戶籍取消。（《夫妻的世界》劇照）

該名網民在Facebook專頁「公屋討論區 - 香港facebook群組」發帖，表示其相識多年的好友近來深受抑鬱症困擾，原來好友的丈夫有婚外情，不但「在外有4個女人」，其中小三甚至「迫宮」想坐正，「他有巴辣雞小三！要戶主單方面搞離婚」。

「巴辣小三宮心計」 人妻憂被除名趕出公屋

樓主又透露好友「為頭家辛苦咗幾廿年」，誰知卻遇上「世紀賤男老千」，而小三更是「宮心計手段好利害」。最令人妻擔憂的是，由於丈夫是公屋戶主，她擔心丈夫會暗中辦理離婚，並向房屋署申請取消其戶籍，將她迫至「出街瞓」。故樓主幫忙發帖詢問網民，「有戶籍的太太，會否被房署即時取消咗戶籍？要出街瞓？」。

樓主指友人的丈夫出軌，而該名小三「宮心計手段好利害」。（《夫妻的世界》劇照）

網民：戶主唔可以單方面取消成員戶籍

有網民回應指人妻不必憂慮被趕出街，直言「戶主唔可以單方面取消」，「有份表格畀取消戶籍的家庭成員填」、「不可以單方面取消戶籍，因為房署要被取消者簽署。除非有人過咗身，出示死亡證，就可以單方面取消戶籍」、「取消戶籍都會問原因，不可能随便就可以取消」。

網民建議找社工幫忙

另有網民就建議樓主鼓勵朋友找社工幫忙，「朋友真係有情緒病去找醫生，同時去找關愛社工睇下幫唔幫到」、「搵社工分戶啦，你朋友去睇精神科確定，同醫生講件家事畀佢知，社工幫你朋友」、「如有小孩，可以搵社工幫手分戶，趕返條佬走都仲得」。

根據香港房屋委員會「刪除家庭成員戶籍申請書」資料，戶主可申請刪除已不在單位內居住的成員或已離世成員的戶籍，除了已離世者，被刪除成員須在申請書上簽署已示知悉、同意。（資料圖片）

房委會這樣規定

根據香港房屋委員會「刪除家庭成員戶籍申請書」資料，戶主可申請刪除2類家庭成員的公屋戶籍，包括

1.已不在單位內居住的成員；或

2.已離世成員。

而除了已離世者，被刪除成員須在申請書上簽署已示知悉、同意。

除了已離世者，被刪除戶籍成員須在申請書上簽署已示知悉、同意。（房委會「刪除家庭成員戶籍申請書」截圖）

離婚雙方未能就公屋租約達成協議，房署通常會支持把公屋租約撥歸獲得所有子女管養權的一方。（房委會「公屋住戶離婚後的住屋安排」截圖）

公屋戶如離婚 住屋這樣安排

至於「公屋住戶離婚後的住屋安排」，則寫明公屋住戶分居期間，房署一般不會主動要求任何一方遷出，而如果離婚訴訟完結，雙方未能就公屋租約達成協議，房署通常會支持把公屋租約撥歸獲得所有子女管養權的一方（倘租約內並無其他認可住客）。

另一方則須遷離公屋單位，然而他／她可申請以下2種安排：

1. 如無法另覓居所，又符合入住中轉房屋資格，可申請新界寶田中轉房屋的1人單位；及

2. 透過1人申請登記申請公屋，並可獲縮減輪候時間，減幅相等於前租約的居住期，但最長以3年為限。

（Facebook、房委會）