公屋女不滿被收樓　大鬧房署影片瘋傳：傻X咗啊！　職員竟咁反應

【公屋／舉報濫用公屋】房屋署加強打擊濫用公屋，違規住戶會被收回單位。本港網絡瘋傳1段「公屋女大鬧房屋署辦事處」影片，指有公屋女住戶疑因房屋署職員多次突擊家訪都不在家，被收回單位下令搬走，她不滿下到房屋署辦事處「爆粗」辱罵職員，「連續3日管理處叫我搬走，即係好好玩啦係咪啊？」、「你傻X咗啊你！冚家X！X街啦去！」、「我要自由啊！我唔係監犯啊！」，又揚言「我同你一齊返差館我都唔X驚啊！」。房屋署職員則躲在牆角，表示要「終止」對話。



影片引來網民熱議，有人質疑房屋署家訪安排有問題，「3次家訪唔見人就要收樓？返夜嗰班怎算？」、「人哋唔使返工咩？」、「實在無需要做咁多擾民事情及做法，睇CCTV樓宇大堂内出入情況及電梯CCTV此住戶搭載情況」。但亦有人支持房屋署做法，「正常嚟講，收樓好大件事，房署一定有充分理由」、「前線公務員真係辛苦晒，成日遇到呢啲刁民」。



《香港01》記者已向房屋署查詢，正等候回覆。



房屋署加強打擊濫用公屋，違規住戶會被收回單位。（資料圖片）

公屋是社會重要資源，需要善用。Facebook專頁「香港人」5月6日發布1段「公屋女大鬧房屋署辦事處」影片，稱有公屋女住戶因「房屋署3次家訪不見人」，所以被「收屋」，不滿下到房屋署辦事處「爆粗」辱罵職員，留言「而家住公屋，人哋家訪搵唔到佢，即跳出來拍職員同小職員」。

有公屋女住戶疑因不滿被「收屋」，到房屋署辦事處「爆粗」辱罵職員。（影片截圖）

公屋女大鬧房屋署處事處：叫我搬走，好好玩啦係咪啊？

影片長41秒，未有提及拍攝時間及地點。影片見到，在疑似公屋屋邨辦事處內，有1名公屋女住戶舉機拍攝職員，喝斥：「做咩先？房屋署無叫你嚟家訪我，女戶主係我一個，你兩個嚟家訪我已經係唔正確，我問你叫咩名職員編號你做咩唔留低啊？」

被拍攝的職員離開座位走到角落位置，遮蓋半邊身影，公屋女住戶則連珠炮發：「第2日，連續3日管理處叫我搬走，即係好好玩啦係咪啊？我唔係同你講笑啊！我而家個單位串咗！你做咩遮X住自己啫？」

被拍攝的職員離開座位走到角落位置，公屋女住戶則連珠炮發。（影片截圖）

被拍攝的職員離開座位走到角落位置，公屋女住戶則連珠炮發。（影片截圖）

被拍攝的職員離開座位走到角落位置，公屋女住戶則連珠炮發。（影片截圖）

公屋女：我要自由啊！我唔係監犯啊！

職員想回應，但女住戶即時反駁：「10年前間屋我都唔X得啦！吓！而家得啊？你傻X咗啊你！冚家X！X街啦去！而家個CAM對X住我屋企又唔X拆咗佢，喂！我要自由啊！大佬！我唔係監犯啊！你唔好同我嚟呢一套啦！你怕乜X嘢瘀啫！吓！我同你一齊返差館我都唔X驚啊！X你老X！唔係同你玩啊，真係！」

房屋署職員躲牆角：終止對話

由於公屋女住戶一直責罵無法溝通，影片最後職員表示「我諗我哋嘅對話要終止」。

最後職員表示「我諗我哋嘅對話要終止」。（影片截圖）

網民爭議房屋署家訪安排是否合理

網民看過影片議論紛紛，有人質疑房屋署家訪安排有問題，「佢或者返工，朝10晚10。見唔到唔出奇，點解房署唔可留字條，叫屋主聯絡房署，或直接打電話聯絡戶主」、「3次家訪唔見人就要收樓？返夜嗰班怎算？」、「人哋唔使返工咩？」、「實在無需要做咁多擾民事情及做法，睇CCTV樓宇大堂内出入情況及電梯CCTV此住戶搭載情況」、「政府部門多數家訪，平日上午九點至下午五點，星期六日公眾假期多數不上門，建議家訪前打電話、短訊或寄信畀住戶等等」、「其實日頭無人可能唔出奇」。

但亦有人支持房屋署做法，「正常嚟講，收樓好大件事，房署一定有充分理由」、「支持房署依法例執法，攞返啲公屋出嚟畀有需要嘅人住」、「發爛渣都無用」、「前線公務員真係辛苦晒，成日遇到呢啲刁民」。