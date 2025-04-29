公屋│申請1計劃半年獲這屋邨　女生：開心過中六合彩　身份惹關注

【公屋申請／輪候／天倫樂調遷】公屋住戶能獲派心儀單位是幸運事。有公屋女住戶於網上公屋討論區發布「新家」影片，指她們一家人申請「天倫樂調遷計劃」不足半年，就獲調遷到火炭駿洋邨4至5人大單位，更符合1個條件，令她直呼「開心過中六合彩」。



帖文引來網民熱議，不少人恭賀樓主，「恭喜有個安樂窩」、「好大呀！恭喜恭喜」。不過樓主的身份背景，也惹來網民關注。



公屋女住戶於網上公屋討論區發布「新家」影片，指她們一家人申請「天倫樂調遷計劃」不足半年，就獲調遷到火炭駿洋邨4至5人大單位。（資料圖片）

該公屋女住戶早前於Facebook群組「公屋討論區」發布影片，指她們一家人於2024年10月申請「天倫樂調遷計劃」，至今年2月就收到通知成功申請，獲調遷到火炭駿洋邨4至5人大單位，可以與「長老」住同1條邨同1棟樓做鄰居，大感開心，「謝謝房屋署嘅安排，我們一家人開心過中六合彩」。

申請「天倫樂調遷計劃」獲調遷心儀單位

樓主又說，其「新家」正在裝修，並於影片中展示單位間隔、廁房及廁所等，「四正」寬敞，而且位處高層景觀開揚。

影片展示單位間隔、廁房及廁所等。（Facebook群組「公屋討論區」影片截圖）

影片展示單位間隔、廁房及廁所等。（Facebook群組「公屋討論區」影片截圖）

影片展示單位間隔、廁房及廁所等。（Facebook群組「公屋討論區」影片截圖）

網民祝賀：恭喜有個安樂窩

網民看過影片議論紛紛，不少人恭賀樓主，「恭喜有個安樂窩」、「好大呀！恭喜恭喜」、「好鍾意呢個間格」、「要啦，（同長老）同一座有照應」、「哇，廁所同廚房都好大哦，恭喜晒」、「恭喜恭喜，同座就算打風落雨都唔怕啦」。

身份惹關注

不過也有網民關注樓主身份背景，「新移民？」、「請問嚟咗幾耐同埋申請幾耐呢」。樓主回覆時強調「我哋係正宗香港人」。

房屋署公屋「天倫樂調遷計劃」為促進建立以家庭為核心的支援網路，提供調遷機會給公屋租戶遷往其年長父母或年青一代現居屋邨以便互相照顧；凡居於公屋的年長父母可提名1名兒女或兒女配偶申請此調遷計劃，年青一代家庭則可提名其父母或外父母申請調遷。