等10年獲派公屋大單位！遇恐怖鄰居自稱精神病　房屋署咁處理捱轟

【公屋申請／公屋輪候】能住公屋被指是「人生贏家」，但如果遇到「恐怖鄰居」，隨時變成噩夢！無綫（TVB）節目《東張西望》報道，有市民一家三代同堂輪候公屋10年，終獲派天水圍天慈邨公屋大單位，以為中獎開心得花盡積蓄裝修，惟入住後被對面的六旬男鄰居多番騷擾，對方揚言「我精神病㗎，控制唔到㗎」、「戀童癖又發作喇」、我好X鍾意玩你啲細路㗎」、「你係玩X我啊嘛？得！10倍奉還」等，令全家人深感恐懼，唯有搬到親戚家暫住，慘呻「有家歸不得」。



受騷擾的住戶表示，另有鄰居曾透露，該單位過往已有2戶租戶因同類問題而搬走。已2戶租戶因此而搬走，他們一家亦就有關問題向房屋署投訴，惟房屋署職員重複「按程序辦事」，又建議他們「搬走」，他們對職員回應大感不滿，「原來房署係咁樣處理嘅」。



事件引來網民熱議，有人批評房屋署做法，「房署都唔做嘢呀？」、「呢家人真係倒楣」；但亦有網民認為難以處理，「唔會有用。只可以鬥玩。除非佢做非法嘢」、「你住緊房署分配嘅屋，冇辦法㗎！程序上係頂多申請調遷！」。



房屋署回覆《香港01》查詢時表示十分關注事件，署方特別任務隊進行重點巡查，並於相關樓層張貼通告，提醒「保持鄰里和睦及寧靜居住環境」，並強調「除投訴人外，辦事處沒有接獲其他鄰戶投訴」。



住公屋如果遇到「恐怖鄰居」，隨時變成噩夢。（Google地圖）

公屋戶慘遇恐怖鄰居

公屋輪候動輒以年計算，如果遇到恐怖鄰居，真的欲哭無淚。《東張西望》報道，三代同堂的陳先生（化名）輪候公屋10年，去年獲派天水圍天慈邨公屋大單位。陳先生一家當時十分開心，花盡積蓄裝修單位，至今年1月尾入伙，沒想到竟迎來噩夢。

三代同堂的陳先生（化名）輪候公屋10年，2024年獲派天水圍天慈邨公屋大單位。（《東張西望》畫面截圖）

鄰居騷擾：我精神病控制唔到㗎

《東張西望》報道指，陳先生一家搬入新居後，發現對面鄰居長期打開大門，開大收音機產生噪音，他們一直忍讓。直至3月28日，男鄰居開始出現更怪異行為，除了問他們是否「警察」、「特務」，並自稱「我有精神病，我話係就係啦，你吹得我脹咩？」，又在單位外牆貼大字報，提到「你有小孩子在住好危險」、「入中南海做事」、「昨晚全晚偷聽」、「軍情六處」、「你過我家倒水偷錢」。

對面男鄰居不斷騷擾陳先生一家。（《東張西望》畫面截圖）

對面鄰居不斷騷擾陳先生一家。（《東張西望》畫面截圖）

陳先生憶述，該鄰居說他們家有「英國特務」潛入其家，又稱他們家有人進其家偷竊，當時對方更報警揚言「逼走佢咃」、「我有大把方法逼走佢」等，之後在他們家門口徘徊，「兇神惡煞，對住我哋閉路電視講粗口，自言自語」，聲稱「我精神病㗎，控制唔到㗎」、「戀童癖又發作喇」、「我好X鍾意玩你啲細路㗎，我好X鍾意你啲仔女，你知唔知啊？」、「你係玩X我啊嘛？得！10倍奉還」。

住戶感害怕 嘆「有家歸不得」

陳先生指當時有向對方解釋，但對方以粗言回應，「基本上無法溝通，報警都無用，都做唔到任何嘢」、「佢講到明有戀童癖，咁我啲小朋友點算呢？佢長期都打開度門同鐵閘，咁我唔知佢會唔會做啲咩行為去傷害我哋，甚至傷害我哋小朋友」。陳太（化名）亦說，「真係好驚囉我……佢一打開門，我哋要打電話叫保安陪住先敢出去，有屋企都唔敢返」。目前陳先生一家搬到親戚家暫住，感嘆「而家直頭唔敢返屋企」、「諗住有個安樂窩，我而家叫做有家歸不得」。

陳先生一家不敢回家。（《東張西望》畫面截圖）

陳先生一家不敢回家。（《東張西望》畫面截圖）

房屋署建議住戶搬走

陳先生一家曾向屋邨辦事處求助，職員稱因為該鄰居拿「白卡（殘疾人士登記證）」，而且剛好60歲，所以叫他搬走「難度很高」，反建議陳先生一家搬走，令陳先生無奈，「搬咗嚟兩三個月咋喎，佢就建議我哋搬走，原來房署係咁樣處理嘅？下一家人點算呢？無止境㗎喎」。陳家表示，另有鄰居透露，該單位過往已有2戶租戶因同類問題而搬走。

陳先生補充，當初簽約時曾問房屋署主任「鄰居有否特別情況」，主任只「約略帶過」說「同鄰居有兩句嗌霎啦」，陳先生本以為只要他們忍讓就不會爭吵，沒想到是自稱有「精神病」的鄰居，質疑房屋署辦事手法。

在《東張西望》協助下，陳先生再到屋邨辦事處投訴，管理公司經理指有按指引處理，「一直處理緊」、「一直跟緊程序做」、「按部門指引去做，有記錄、巡查，基本嘢我哋有做到嘅，都係跟返程序去做啦」。主持追問有什麼指引和程序，對方表示可向房屋署新聞組查詢。

陳先生一家表示，可能全香港類似家庭不只他們一家，希望房屋署正視問題，而不是用「搬走」這方法解決。

陳先生再到屋邨辦事處投訴，管理公司經理指有按指引處理。（《東張西望》畫面截圖）

陳先生一家希望房屋署正視問題。（《東張西望》畫面截圖）

網民批房屋署做法：這家人真倒楣

事件引來網民熱議，有人批評房屋署做法，「連趕兩戶！房署都唔做嘢呀？係咪要成層畀佢住晒呀？」、「呢家人真係倒楣」。但亦有網民認為難以處理，「唔會有用。只可以鬥玩。除非佢做非法嘢」、「你住緊房署分配嘅屋，冇辦法㗎！房署冇責任要顧埋每個單位、每個人對左鄰右里嘅感觀。程序上係頂多申請調遷！」、「你要拎房署嘅屋，就要預乜人都有！冇得又好鍾意間屋又大，又要平租！」。

房屋署：已巡查貼通告 沒接獲其他鄰戶投訴

屋房署新聞組回覆《香港01》指，十分關注事件，天慈邨辦事處今年3月底接獲投訴後，保安隨即加強巡邏有關樓層，署方特別任務隊亦進行重點巡查，向鄰近住戶查詢情況，並於相關樓層張貼通告，提醒住戶保持鄰里和睦及寧靜居住環境。

房屋署續說，巡查期間，辦事處職員曾發現涉事住戶於晚間播放收音機，「雖未致噪音滋擾但或會影響居民作息」，經勸喻後該住戶已作出改善，強調「除投訴人外，辦事處沒有接獲其他鄰戶投訴」，署方職員會繼續巡查行動，家訪涉事住戶，亦與相關政府部門了解和跟進，向涉事住戶提供適切協助。

房屋署又表示，按照現行調遷安排，公屋住戶如因特殊情況而難以在現居單位居住，可向屋邨辦事處提供理由及相關文件申請房舍調遷。