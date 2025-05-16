小紅書瘋傳香港廁所必拉榜！實用評測　荃灣這公廁列「避雷點」

「吃喝拉撒睡」是生理本能，而想去乾淨衛生的廁所不為過吧？近日小紅書上瘋傳「香港廁所必拉榜」，文中共推薦8個「必去廁所」，亦有2個「避雷廁所」。當中荃灣區有2個公廁分別中了榜首及榜末，獲「金獎」的是荃灣海興路圓形公廁，而荃灣街市地下廁所則因設施及異味問題，被評不建議前往。



有部份網民不解「點解去廁所都要出攻略」，但亦有人認為相關測評爆笑又實用，「能做出這個排行榜的真是人才」、「這可得收藏，對愛乾淨的我來說很重要」；更有內地旅客笑言「該來個香港廁所一日遊了」。



小紅書上瘋傳「香港廁所必拉榜」，當中榜首為荃灣海興路圓形公廁。（「TOGO 香港科大留學生中心」小紅書）

小紅書用戶「TOGO 香港科大留學生中心」以「香港廁所必拉榜（含避雷榜）」為題發帖，文中除列出6個「必去廁所」外，更有2個「推薦廁所」位於香港科技大學內，亦有2個「避雷廁所」。而每個廁所均清楚寫明地址、榮譽特色或不推薦原因等，「測評」相當仔細。

6個必去公廁 「這個」配備Dyson風筒？

當中6個「必去」公廁包括「金獎」荃灣海興路圓形公廁、「銀獎」欣澳站公廁、「最古老」磅巷百年浴廁、大館監獄廁所、「配備Dyson風筒」的+WOO嘉湖商場廁所及尖沙咀K11 MUSEA星空廁所。

香港廁所協會於去年11月19日公布第八屆「2024 香港最佳公廁選舉」結果，金獎為荃灣海興路圓型公廁。（資料圖片／高詩錡攝）

荃灣海興路圓形公廁奪榜首

其中排首位的荃灣海興路圓形公廁其實來頭不小，香港廁所協會於去年11月19日公布第八屆「2024 香港最佳公廁選舉」結果，當中荃灣海興路圓型公廁「勇奪金獎」，不但位處海濱長廊有優美環境，更符合香港公廁設計及管理指引的 CASH + ME 要求；至於位於欣澳站公共運輸交匯處的欣澳公廁則奪銀獎。

2個「避雷廁所」存設施及衛生問題

至於帖文中的「避雷廁所」中，荃灣區亦再度「上榜」，荃灣街市地下廁所及大元邨公廁，因設施及衛生問題被網民評為不建議前往。

「香港公廁測評」小紅書爆紅

而隨着「公廁測評」的爆紅，同類測評帖文湧現小紅書，如果搜尋「香港廁所必拉榜」字眼，可以見到多篇相似帖文，更有人笑稱要當「廁種兵」。

「香港公廁測評」帖文湧現小紅書。（小紅書）

內地網民笑言：跟這個逛香港

雖有網民感到困惑，「點解去廁所都要出攻略」、「好玩唔玩，玩呢啲？」，但較多網民以幽默角度看待事件，「怎麽有這麽好笑的東西」、「能做出這個排行榜的真是人才」、「這個賽道不小眾」；更有內地旅客笑言「該來個香港廁所一日遊了」、「準備去打卡」、「下次我們根據這個逛香港」、「這可得收藏，對愛乾淨的我來說很重要」。

（小紅書）