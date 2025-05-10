打劫銀行！男子存款單寫「要兩百萬」　坐着等被捕　驚人背景曝光

台灣發生令人啼笑皆非的銀行劫案。當地1名男子早前將一張寫有「我要兩百萬，搶劫」存款單交給銀行職員，由於他沒有大喊大叫，亦沒有攜帶刀槍，行徑實在不像打劫，職員以為是惡作劇，便請他先到等候區等待，但仍有暗中報警求助。



警員到場後將「打劫」男子拘捕，他沒有逃跑或反抗，表現冷靜。警員搜身時發現他全身只剩1塊錢，他聲稱因生活潦倒才會臨時起意搶劫銀行，認為即使未能成功搶劫，也能到牢裏「吃免錢飯」。據知男子有多項竊盜前科，出入監獄是「家常便飯」，今次將再被控《恐嚇取財罪》。



台灣有男子以「佛系方式」企圖搶劫銀行，職員報警後揭發其驚人背景，而打劫目的亦異於一般「悍匪」。（網上圖片）

台男搶劫銀行 存款單寫：我要兩百萬、搶劫

綜合台灣媒體報道，被捕男子姓范，年約50歲，案發於4月11日上午10時許，范男到高雄市某銀行將1張寫有「我要兩百萬，搶劫」的存款單交給職員，對方初時被范男的舉動嚇呆，後來見他沒有大喊大叫，亦沒有攜帶刀槍或威脅在場人員，以為只是開玩笑，便請他先到等候區等待，但仍按照程序暗中報警。

乖乖坐一旁 被拘捕反應極冷靜

令人傻眼的是，范男不疑有他，居然相信職員正在為他準備現金，乖乖在銀行坐着等候「準備現金」，但其後被趕至警員拘捕。而警員採取行動，范男亦沒有逃跑或反抗意圖，全程反應極為冷靜。

男子於存款單寫上「我要兩百萬、搶劫」，然後坐到等候區靜待行員「準備現金」。（網上圖片）

警揭劫匪驚人背景：監獄常客有多項竊盜前科

當地警方調查後發現，范男並非高雄人，他平日四處流浪、居無定所，有多項竊盜前科，出入監獄已是「家常便飯」，甚或連戶籍都顯示為北部某監獄。范男事後供稱，自己沒有預謀犯案，但因身體狀況不佳、無親友依靠、長期生活窘迫，才會臨時起意搶劫銀行，認為即使未能成功搶劫，也能到牢裏「吃免錢飯」。

依《恐嚇取財罪》起訴男子

另外警方對范男搜身時發現，他全身上下只剩1塊錢，連手機都沒有，生活情況令人訝異。范男目前已承認犯案，檢察官調查後確信他是因生活無以為繼，才鋌而走險打算搶劫，高雄地檢署在5月7日（周三）依刑法《恐嚇取財罪》對他作出起訴。

（綜合）