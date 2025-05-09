日本「仙女級警察本部長」撞臉這女星惹網民暴動　超狂背景曝光

日本福井縣警察本部於4月14日宣布人事異動，其中當地警史首位女性本部長增田美希子引起熱議。



有不少日本民眾認為，增田美希子長得與年輕時的女演員真矢美季頗為相似，此外增田美希子的背景也十分華麗，老公則是一名醫生。

日本女演員真矢美季曾於《跳躍大搜查線》飾演警視長，該角色更與增田美希子一樣是東京大學畢業。（電影劇照）

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據日媒「デイリー新潮」報道，47歲的增田美希子在4月被宣布成為福井縣警察局長時，掀起日本網友熱烈討論。不只因亮麗的外表而受到矚目，增田美希子更是福井縣警史首位女性本部長。報道稱，增田美希子是土生土長的東京人，畢業於東京大學，並於2000年加入警視廳成為警察。

報道指出，增田美希子在加入警視廳後，主要在公共安全和外交部門工作，而她曾經有兩項特別成就獲得肯定，職位也因此上升。第一項是她在擔任第一外事組組長時，處理有關俄羅斯及其他外國間諜活動的情報，之後增田美希子升任參事官，運用過去經驗，為許多公司講解如何應對商業間的間諜行為。

在2022年日本前首相安倍晉三遇刺後，警界要求全面檢討保護政要的制度。增田美希子在2023年擔任警察廳警備局警備運用部警備第二課長，每當天皇、皇后或首相出巡前，她都會親自到活動現場確認狀況，指揮當地警方，領導制定保護計劃，是保護日本皇室的關鍵人物。

報道表示，增田美希子的老公是一名醫生，兩人的孩子最近剛考完升學考試，一家人住在東京的豪華住宅大樓內。據增田美希子的同事形容，她十分平易近人，擅於跟下屬溝通、交換意見，更經常自己舉辦酒宴邀請大家同歡。

日本社交平台「Ameba」指出，日本警察本部長階級很高，根據已公布資料，每位警察本部長的年薪可能至少有1200萬日圓（約64萬港元），在某些情況下甚至可以到1800萬日圓（約96萬港元）。不過這只是估計，實際上增田美希子的薪資並未被公開。

增田美希子在記者會的片段，也引起許多日本網友關注：

「她長得很像日劇《大搜查線》中的真矢美季！她很漂亮」

「令人印象深刻的是，她才47歲，就擁有了這樣傑出的職業生涯」

「我可以想像在以男性為主的警隊中，可能面對到的困難，但我還是祝她好運」

「太好看了」



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