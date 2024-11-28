「警界朴信惠」疑爆紅後辭職當網紅捱批　原來已默默憑實力破謠言

杭州西湖有一名可愛女交通警今年7月在網上爆紅，因其執勤時用可愛的聲音耐心勸導民眾，讓網友被她認真又可愛的聲音逗樂，被網友稱為「警界朴信惠」，後來因其認真工作，被民眾稱為「兔子警官」。



據《極目新聞》報道，杭州西湖一名騎摩托車的26歲女交通警李語蔚突然在網上爆紅。因為一段抿嘴，且俏皮地指著前方的影片，再加上江南女孩的奶音，使她成為不少民眾的拍片「素材」。而李語蔚認真執著的工作態度，令網友聯想到《優獸大都會》（Zootopia，又譯瘋狂動物城、動物方城市）的朱迪警官，因此她也被網友封為「兔子警官」。

杭州交通警李語蔚因其執勤時用娃娃音勸導民眾爆紅，有「警界朴信惠」、「兔子警官」等稱號。（微博影片截圖）

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在李語蔚爆紅後，也遭到一些網友質疑，認為她：

「紅了會不會就去當網紅」

「最近怎麼都沒見到她，她是不是離職了？」



對此，兔子警官很快就用自己的工作狀態打擊這些流言。

事實上，這名李語蔚原先從事教師職業，只不過對很喜歡交通警這份工作，也很喜歡交通警的制服，在家人的支持下，她毅然決然決定轉行成為一名警察。儘管她現在是一名沒有正式編制的「輔警」，但近期有民眾發現，李語蔚肩上多了一顆星，從五級輔警升職成「四級輔警」了。

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