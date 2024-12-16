杭州再現明星級警花「撞臉賈靜雯」爆紅　顏值不輸「警界朴信惠」

撰文：中天新聞網
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大陸網友近日在浙江杭州西湖邊「野生捕獲」正妹女警，其長相甜美神似台灣女星賈靜雯，引發網路熱烈討論，大讚顏值高「想向她問過路」、「這下要塞車了」，還有人調侃「當局是懂執法的」。

網傳影片中，正妹女警身穿嶄新騎警制服，在杭州西湖邊執行任務，指揮交通神態自若，其面容清秀姣好，膚色白皙吹彈可破，還有雙水汪汪大眼，尤其側臉與賈靜雯相似度高，也與韓國女星朴信惠有幾分神似。

近日一名杭州女警因撞臉女星賈靜雯引發熱烈討論。（微博截圖）

點圖放大看看撞臉賈靜雯、獲封「佩奇警官」的杭州女警照片：

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點圖放大看看「真．賈靜雯」的照片比對：

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相關影片吸引大量網友關注，登上陸網熱搜，不少人直呼：

「又甜又颯」
「被這樣的警員處罰，火氣可能也會小一點點」

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還有人直言：

「杭州果然出美女啊，又要火一個了」
「杭州比較會玩，知道如何行銷城市。西湖邊放了很多美女執勤，熱搜不斷」

原來，早在今年7月，同樣在杭州西湖邊，一名騎著電單車的女警因為一段抿著嘴、俏皮地手指前方的短片在網路爆紅，正妹女警還被網友們以「兔子警官」暱稱，因為與動畫《優獸大都會》（Zootopia，又譯瘋狂動物城、動物方城市）中女主角朱迪警官一樣，軟萌可愛又正直善良。

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杭州交通警李語蔚因其執勤時用娃娃音勸導民眾爆紅，有「警界朴信惠」、「兔子警官」等稱號。（微博影片截圖）

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據陸媒報道，「兔子警官」本名叫李語蔚，1998年出生於浙江杭州，是一位土生土長的西湖姑娘，憑藉著教育學專業背景，以及與生俱來的親和力，很受當地民眾、遊客愛戴，近期肩頭還多了一顆星星，已升職為四級輔警。

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