杭州再現明星級警花「撞臉賈靜雯」爆紅 顏值不輸「警界朴信惠」
撰文：中天新聞網
出版：更新：
大陸網友近日在浙江杭州西湖邊「野生捕獲」正妹女警，其長相甜美神似台灣女星賈靜雯，引發網路熱烈討論，大讚顏值高「想向她問過路」、「這下要塞車了」，還有人調侃「當局是懂執法的」。
網傳影片中，正妹女警身穿嶄新騎警制服，在杭州西湖邊執行任務，指揮交通神態自若，其面容清秀姣好，膚色白皙吹彈可破，還有雙水汪汪大眼，尤其側臉與賈靜雯相似度高，也與韓國女星朴信惠有幾分神似。
點圖放大看看撞臉賈靜雯、獲封「佩奇警官」的杭州女警照片：
+18
點圖放大看看「真．賈靜雯」的照片比對：
+7
相關影片吸引大量網友關注，登上陸網熱搜，不少人直呼：
「又甜又颯」
「被這樣的警員處罰，火氣可能也會小一點點」
還有人直言：
「杭州果然出美女啊，又要火一個了」
「杭州比較會玩，知道如何行銷城市。西湖邊放了很多美女執勤，熱搜不斷」
原來，早在今年7月，同樣在杭州西湖邊，一名騎著電單車的女警因為一段抿著嘴、俏皮地手指前方的短片在網路爆紅，正妹女警還被網友們以「兔子警官」暱稱，因為與動畫《優獸大都會》（Zootopia，又譯瘋狂動物城、動物方城市）中女主角朱迪警官一樣，軟萌可愛又正直善良。
【延伸閱讀】「警界朴信惠」疑爆紅後辭職當網紅捱批 原來已默默憑實力破謠言
點圖放大看更多李語蔚執勤時及穿私服的樣子：
+24
據陸媒報道，「兔子警官」本名叫李語蔚，1998年出生於浙江杭州，是一位土生土長的西湖姑娘，憑藉著教育學專業背景，以及與生俱來的親和力，很受當地民眾、遊客愛戴，近期肩頭還多了一顆星星，已升職為四級輔警。
【同場加映】瘋傳「頂流警花」仙氣照網民驚為天人 IG泳裝曝光身型同樣零死角
點圖放大瀏覽：
+26
泰國仙氣警花貼性感泳衣照被網民批「破壞警察形象」 IG霸氣回覆「七夕女警」仙氣抄牌照瘋傳 5萬人朝聖跪求位置：被她開單都值台灣美女警花抱流浪貓「求收養」惹網民暴動：這顏值也太高！台仙氣女警學生照曝光 兩種制服各有各美 網民：我有罪請逮捕我台女警化身神奇女俠拍滅罪片 曾獲封「警界石原聰美」紅到日本
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】