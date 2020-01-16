台女警化身神奇女俠拍滅罪片　曾獲封「警界石原聰美」紅到日本

最近台灣網路爆紅用語「是在哈囉？」，指新世代年輕人用來表示「在搞甚麼？」、「傻眼」等語。台中市第二警分局大玩創意，女警周瑜化身「神奇女俠」（Wonder Woman），結合年輕人用語「是在哈囉？」台詞，拍攝創新的防搶演練宣導短片，現場原本要存款的民眾全程觀看，意外錯過銀行營業時間，仍笑讚警方「有創意」。

台女警cosplay神力女俠拍滅罪宣傳短片（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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你有聽過「是在哈囉？」這句話嗎？根據網路「網路溫度計」調查，這句話最初起於一名網紅IG的限時動態，隨後被網友、鄉民廣為引用，也有人解釋，其實這是美國文化，「不明白對方在幹嘛時，或是發生讓人不明所以的事，在句尾或開頭都會來個Hello？或 Excuse me？就是在問候你在幹嘛的意思」。

台中市第二警分局推出防搶演練短片，結合時下年輕人流行用語，劇本台詞融入「是在哈囉？」，由育才所女警周瑜化身「神奇女俠」，劇中女警迅速壓制大喊：「有我在！還敢搶銀行！」將歹徒繩之以法。

第二警分局分局長蔡元戎表示，雖然只是防搶演練，警方在春節期間將強化防範金融安全，讓大家安心過年。

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台中市第五警分局也大玩創意宣導影片，劇情拍攝虛擬網紅「追夢人」在網路預告要「做一件大事」，翌日到銀行進行搶劫，搶劫半途中卻遇到真正的蒙面、持槍搶匪，行員機警報警，警方將搶匪逮捕，「追夢人」在旁全程目睹，事後呼籲大家「歹路不可行」，過年期間提款注意隨身安全，有需要可撥打110專線，向轄區警方申請護鈔。

台中市第五警分局以虛擬網紅「追夢人」，創意拍攝防搶宣導短片。（台中市警察局第五分局）

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