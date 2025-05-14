1袋垃圾罰$3000！小紅書女放垃圾桶這裏　下秒被便衣人員開罰單

不當棄置垃圾會被撿控！有網民在小紅書發帖稱早前將1袋垃圾棄置於街邊垃圾桶旁，而非垃圾桶內，結果被3名蹲守附近的便衣執法人員截停，馬上票控罰款3,000元。有網民亦驚呼有類似經歷，「我也這樣被罰，一放下就被包圍了」、「我也是這個掉在垃圾桶隔邊這樣罰我$3,000」。



有網民在小紅書發帖稱早前將1袋垃圾棄置於街邊垃圾桶旁，結果被3名便衣執法人員截住，馬上票控罰款3,000元。（小紅書）

該名網民在小紅書以「這袋垃圾，讓我付出了$3000元的代價」為題發帖，稱早前將1袋垃圾棄置於街邊垃圾桶旁，結果下秒即被執法人員發現，並以亂拋垃圾為由罰款3000元。

從照片可見，當時垃圾桶內明顯尚有空位，惟樓主那袋垃圾體積似乎比垃圾桶開口更大。樓主最終將該袋垃圾棄置於垃圾桶旁的地上，而垃圾桶上方另有1袋垃圾。

樓主笑言初見便衣一度以為「被搭訕」

有網民就好奇問樓主「便衣警察定便衣食環？」，樓主則回應「給我看證件，我也沒仔細看，是便衣執法」，又指3名執法人員「從不同方向包抄一個垃圾桶啊」。樓主透露，當時見到便衣男子靠近呼叫，還以為對方要搭訕，「我以為佢要同我搭訕」，於是並未理睬，甚至一路前行，直至3名便衣執法人員叫停她並出示證件。

樓主笑言一開始並不知道便衣執法人員的身份，當對方靠近呼叫她時，還以為對方「要搭訕」。（《無法抗拒的他》劇照）

網民分享被罰經歷：一放下就被包圍了

另有網民稱有類似經歷，「我也這樣被罰，一放下就被包圍了」、「我也是這個掉在垃圾桶隔邊這樣罰我$3000」。有人則提醒，「沒有扔進垃圾桶也是要罰錢的」、「如果不扔進垃圾桶又被警察看到，警察確實可以抓亂扔垃圾罰款」。

有部份網民表示「為什麼不能先提醒一下？」，但亦有人支持嚴正執法，「罰了錢就是最好的教育」、「警察和食環署抓得嚴也挺好的，希望大家來玩能享受到乾淨衛生的街道」。

垃圾桶內明顯尚有空位，但卻有人將另1袋垃圾棄置垃圾桶上方。（小紅書）

樓主那袋垃圾體積似乎比垃圾桶開口更大，而她最終將該袋垃圾棄置於垃圾桶旁的地上。（小紅書）

亂拋垃圾可被罰款3,000元

根據香港法例《公眾潔淨及防止妨擾規例》第132章附屬法例第4(1)條，任何人將扔棄物，或廢物棄置在公眾地方乃屬違法行為，違例者可被罰款3,000元。