九巴阿叔大聲播歌！遭勸喻反斥港男「講嘢大聲」　終被1招KO關機

乘搭公共交通工具理應保持安靜，但大聲播片的情況時有發生，甚至會掀起爭執。有港男在網上發文表示，日前乘搭九巴，有1名阿叔大聲播歌，樓主和其他乘客作出勸喻，但阿叔反斥樓主「講嘢大聲」，之後按照自己心情調低聲量，但仍然聽到音樂聲。港男無法忍受，向車長反映情況，「司機向阿叔表示（會）報警後，阿叔才關機，但之後不斷向我單單打打」。



許多網民留言指大叔不對，「播大悲咒啦」、「建議你用電話播音樂，喺呢位乘客耳邊開到最大聲」、「抵X啦」。



阿叔大聲播歌，不但不聽從勸喻，而且反斥樓主「講嘢大聲」，之後按照自己心情調低聲量，但仍然聽到音樂聲，最終車長出手解決。（facebook群組「巴士迷俱樂部」圖片）

阿叔拒聽勸喻 堅持車上播歌

樓主在facebook群組「巴士迷俱樂部」表示，事發4月25日下午1時許，他乘搭路線102巴十一往美孚方向，當駛近北角健康邨時，1名阿叔大聲播歌，樓主作出勸喻，其他乘客則表達不滿，但阿叔反指樓主「講嘢大聲」。巴士去到北角城中心時，阿叔接照自己心情，僅僅調低聲量，但其他人仍然聽到音樂聲。

網民︰用耳機聽真係會死嘅？

樓主發出帖文公審，擔心通知車長，會影響到其他乘客，「真係唔知有咩方法可以叫佢收聲」，大量網民留言指「向車長報告，其他乘客會體諒你」、「用耳機聽真係會死嘅？」、「建議下次直接報警」。

樓主反而捱罵。（《大叔的愛》電視截圖）

車長最終要求阿叔關機

樓主之後更新指，無法再忍受對方音樂聲，於是向車長求助，車長向阿叔表示會報警，阿叔無奈關機，「但之後不斷向我單單打打」。

（facebook群組「巴士迷俱樂部」）