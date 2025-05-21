大叔站超市門口前剪指甲！無頭靈異照瘋傳嚇壞網民　拍照者爆真相

在公眾地方剪指甲有違公德，除了巴士、港鐵等大眾交通工具及餐廳，最近有網民上傳照片，指日前目擊1名大叔站在１間超市正門前公然剪指甲，既擋住着店舖門口亦阻礙行人，但依然旁若無人地繼續剪。不過，帖文一出，更多網民關心涉事大叔在照片中變成「無頭東宮」，直呼是「靈異事件」。



「無頭靈異照」被瘋傳後，樓主後來留言上傳原圖，解釋指自己使用了「iPhone Clean up功能，廢事俾人X（鬧）公審」。



樓主表示日前目擊1名大叔站在超市正門外剪指甲，於是拍照公審。（Threads圖片）

大叔企超市門口剪指甲

樓主在社交平台Threads上發文，大嘆「香港真係咩人都有」，稱早前看到1名大叔竟忽然在行人路停下來，站在1間超市門口剪指甲，又指自己過去已曾「遇過啲坐緊巴士剪（指甲）」。據其上傳的照片，顯示該大叔站在店舖正門出入口處，旁若無人地剪起指甲。

網民斥無公德心

帖文一出，大批網民隨即熱議，紛紛批評涉事男子沒有公德心，隨街剪指甲也有欠衛生，「剪指甲留返喺屋企做唔得嘅咩，趕住喺巴士喺街度剪真係核突」、「企喺人哋門口剪指甲係做咩？留啲指甲畀間店？」、「試過見過有個阿伯無啦啦坐喺街邊剪腳甲，心諗會唔會太random」。

照片變「無頭東宮」掀熱議

不過，更多網民卻留意到樓主上傳的照片十分詭異，涉事大叔「連頭帶頸」消失，笑言「剪到連個頭都剪埋」、「無頭東宮？你點影的？」、「可唔可以畀返個頭佢，有點恐怖」、「通街剪指甲係唔好，但都唔使剪走埋人哋個頭」、「我見過有人打格仔，見過有人喺人哋塊面度馬賽克（打格），見過有人加emoji喺個樣度，成個頭斬咗我真係第一次見」。

帖文一出，更多網民卻關心涉事大叔在照片中變成「無頭東宮」，直呼是「靈異事件」，樓主後來留言上傳原圖，解釋指自己使用了iPhone的Clean up。（Threads圖片）

樓主後來上傳原圖，並解釋稱自己使用了「iPhone Clean up功能，廢事俾人X（鬧）公審」，網民看到大叔「有頭有臉」，終於感到安心。